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過年拜財神2禁忌千萬別做！　手癢誤觸「神明會氣氣氣氣氣」

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▲▼【走春拜財神4】過年拜財神廟　這2個禁忌千萬別做（圖／鏡週刊提供）

▲武德宮正殿二側有金元寶和聚寶盆供信眾觸摸沾財氣，但切記勿觸碰神尊，以免冒犯神明。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

農曆正月過年走春最適合求財神、補財庫，尤其大年初一搶頭香、大年初四接財神、正月15日天官大帝聖誕，都是補財庫吉日，俗話說：「財有庫，發則能存。」

每到農曆春節，民眾走春會習慣到廟宇求平安、求財運，像是雲林北港的武德宮逢年過節就熱鬧非常，從除夕夜開始就有守財神的習俗，初一子時（除夕夜11點）有發錢母活動，接著卯時（清晨5點）會暫關廟門15分鐘，再開放讓信眾搶頭香討好彩頭，熱鬧非常。

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「每年除夕晚上民眾在家圍爐完，這裡就開始湧現人潮，你現在看到的地板，在那天就看不到了。」北港武德宮主委林安樂站在正殿前，指著腳下地板形容，「這裡有8個殿，參拜順序有些複雜，但是春節期間不必擔心怎麼拜，因為人潮會像輸送帶一樣，直接把信眾擠到各殿完成參拜。」

參拜時要注意，正殿二側有金元寶和聚寶盆供信眾觸摸沾財氣，「手摸完記得順手勢將手放進口袋，象徵把財氣帶回家，但是，切記手不要去觸碰神尊，這動作會冒犯神明。」武德宮祕書長蘇建華說。

▲▼【走春拜財神4】過年拜財神廟　這2個禁忌千萬別做（圖／鏡週刊提供）

▲武德宮內殿不敬供牲禮葷食，切記不要以生肉生蛋祭祀黑虎將軍。

除了向五路武財神求財之外，很多香客還會擠進神龕前的小通道，向神龕下的黑虎將軍求財；黑虎將軍是武財神玄壇元帥趙公明的座騎，獨立供奉在正殿的神龕下，內行的信眾會自備10元或50元硬幣，放進黑虎將軍前方的元寶盆內，再從中取出1元或2元的硬幣，蘇建華解釋，「這動作象徵用大錢換小錢，小錢再去賺大錢的意思，至於金額多少沒有規定，都是看心意。但切記不要以生肉生蛋等牲禮葷食祭祀黑虎將軍。」

林安樂表示，他看過許多大起大落、大落又大起的信眾，「人在渺小時，神都比人大，可是當你成功時，會認為一切是自己成就的。」林安樂這番話是想要告訴眾人要謙卑，求神如此，待人處事亦如此。

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