拜祂求金真的「發大財」！信徒借600捧290萬還願　名人朝聖瘋看神蹟

▲南宮的發財金最多可借600元，如果擲筊6次都沒出現聖筊，只能下次再來向土地公許願求金。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

拜財神信仰全台各地皆有，就連名人也趨之若鶩，南投竹山紫南宮供奉靈驗土地公、土地婆，包括商界名媛何麗玲、知名藝人白冰冰都曾經專程走訪參拜，她們懂得借發財金、求錢母，心誠則靈。

「來到紫南宮，多數信眾都是為了借發財金。」紫南宮主委莊秋安說明，只要信眾向土地公、土地婆焚香祈福、取筊，第1次擲筊就獲得「聖筊」者，即可求得600元發財金。而民眾靠著發財金賺錢後，通常隔年會再回到紫南宮還金，現在每年求金、還金人數都高達六十多萬人，就連商界名媛何麗玲都曾現身。

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▲藝人白冰冰（右）也曾到紫南宮排隊領錢母，左為紫南宮主委莊秋安。（翻攝白冰冰臉書）

走一趟紫南宮，即使是平日時段，人潮還是絡繹不絕，70年次的雷先生從事童裝、人偶裝租賃生意，特地帶著太太來還金，去年借金600元，今年加倍還金1,200元。

莊秋安透露，借600元、還100萬元或幾十萬元的人很多，「曾有個台北建商因房子滯銷，資金週轉不及，朋友介紹他來，結果回程開到桃園就接到太太電話，說有買家一口氣買走5戶，建商特地回來還金60萬元。」而莊秋安當主委16年，最高紀錄看過信眾一口氣還金290萬元。

此外，紫南宮每年國曆元旦和農曆正月初一發放的招財錢母也很搶手，年年吸引信眾大排長龍，藝人白冰冰也曾帶著員工排隊領錢母討吉利；如果今年想入手這夯到不行的發財小物，大年初一早上9點前排進隊伍就一定拿得到，當天還有限量金雞蛋、金子和紅包能討喜氣，或者元月至3月期間也有捐血、捐發票送錢母的活動，據說做公益送的錢母特別有效。

南投紫南宮小檔案

地址：南投縣竹山鎮社寮里大公街40號

開放時間：早上7點～晚上9點

求財神明：土地公婆

特色：求發財金&還金、求祈福金雞

香客族群：生意人、仲介、業務

名人加持：何麗玲、白冰冰

靈驗事蹟：信眾借600元發財金，賺大錢後還金290萬元

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