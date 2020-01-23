因應武漢肺炎疫情擴散　嘉義市強化醫療整備量能

▲因應武漢肺炎疫情升溫，嘉市進行救護過程解說。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應武漢疫情升溫暨春節連假到來，國內也確診首例自武漢返台之境外移入個案，22日嚴重特殊傳染性肺炎應變會議決議配合疾病管制署已將防疫升級第三級新規定。嘉義市長黃敏惠向市民朋友呼籲，如非必要應避免前往武漢當地。

▲防護衣穿著講解。（圖／記者翁伊森翻攝）

為因應中國大陸武漢肺炎疫情，嘉義市提升醫療整備層級，盤點各防疫物資，22日於衛生福利部嘉義醫院召開「嚴重特殊傳染性肺炎」疑似個案收治動線及卸除清消救護車教育訓練。

▲武漢肺炎疫情提醒（圖／記者翁伊森翻攝）

現場透過消防隊救護車隊員防護衣穿脫，及救護車的清潔等實作訓練及運送病患收治流程，讓救護人員真正了解並加強自身的防護及落實載運病患後的清潔消毒，降低自身及民眾遭受病毒感染的風險經由感控動線分流抵達負壓病房，全力減少接觸者、降低社區傳播風險。

▲因應武漢肺炎疫情升溫，嘉市對救護人員進行救護注意說明。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠向市民朋友呼籲，中國大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打免付費防疫專線1922或(0800-001922)專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站https://www.cdc.gov.tw/

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