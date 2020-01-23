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武漢肺炎病原或來自哺乳動物！　陸衞健委專家：可能出現第四代傳播者

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▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲武漢肺炎病原確認來自野味。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎病原確認為野味，大陸國家衞健委高級別專家組成員曾光於22日表示，涉事華南海鮮批發市場是違法販賣野生動物，而據流行病學調查顯示，病毒來源應該是哺乳動物，而非禽類。針對目前新型冠狀病毒肺炎已經出現的「社區傳播」，他認為，「出現第三代、第四代傳播者，都有可能。」

▲▼武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光：活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

▲野味市場價目表曝光，活孔雀一隻500。（圖／翻攝自微博）

大陸國新辦22日就新型冠狀病毒感染的肺炎防控舉行的新聞發佈會。國家衛健委副主任李斌在會上表示，「專家研判認為，病例主要與武漢相關，已出現人傳人和醫務人員感染，存在一定範圍的社區傳播。」

對此，曾光在接受《封面新聞》專訪時解釋說，比如「在家庭內傳播、在機關單位傳播、在工廠傳播等，合起來叫社區傳播」，可以理解為「可持續傳播」，而在這個過程中，出現「第三代甚至第四代（傳播者）都有可能」，不過上述情況，「只限於武漢」。

曾光回憶，1月19日武漢之行中，中國疾控中心主任高福曾「親自帶隊去溯源」。對於武漢肺炎病原確認是野味的情況，曾光表示，這一結論是通過流行病學調查得出的，「海鮮市場裡存在違法販賣野生動物，但是一封閉市場，這些人把這些動物都拿跑了，沒有得到進一步的證據，到底是哪種動物？但目前的判斷，應該是哺乳動物，不是禽類。」

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