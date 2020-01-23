「Su-57隱形戰機」第一個客戶是阿爾及利亞　預計2025年完成交機

▲俄羅斯SU-57隱形戰機示意圖。（圖／路透社，下同）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯研發的Su-57隱形戰機在2019聖誕節前夕墜機，讓世界各國的潛在客戶對此產生疑慮，但是北非國家阿爾及利亞卻與俄羅斯持續進行Su-57戰機軍購談判，合約幾乎成立，如果阿爾及利亞取得Su-57戰機，將是地中海南岸第一個取得五代機的國家。

根據國防網站「中東北非國防」（MENA Defense）報導，阿爾及利亞與俄羅斯之間達成了軍購Su-57戰機、Su-35戰機與Su-34戰轟機各14架，相關的合約預計2025年完成，屆時阿爾及利亞空軍將組成Su-30MKA戰機、Su-34戰轟機、Su-35戰機，Su-57戰機和MiG-29M戰機的強大部隊。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，據稱，協議是在2019年夏莫斯科航展（MAKS）中達成，當時阿爾及利亞空軍司令布馬扎曾親自進入模擬器，體驗Su-57的性能，但是兩國的官方都尚未證實相關消息。也有消息指出，可能是俄羅斯壯大聲勢所放出的消息

阿爾及利亞與摩洛哥存在長期邊界衝突。由於摩洛哥2019年3月才宣布將採購25架F-16 Block 72，讓阿爾及利亞有動機不惜血本，採購Su-57與其對抗。

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