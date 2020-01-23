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兒子太想吃香腸...窮媽忍不住「帶他去賣場偷2盒」　庭上淚崩認罪

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▲吳姓女子去年12月初收到遠自義大利送來聖誕禮盒，遭海關查獲暗藏香腸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲母子2人因為偷竊香腸而被判刑。（示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／苗栗報導

一名男子「阿傑」（化名）與母親「阿蘭」（化名）同住，而兩人日前因為太想吃香腸，但又實在買不起，因此竟然決定聯手到賣場裡行竊，不過兩人偷竊的行徑，馬上被店員給識破，當下便立即報警處理。對此，苗栗地院審理後分別依共同犯竊盜罪，各處他們罰金2千元，均緩刑2年。

判決指出，阿蘭與阿傑為母子，兩人因為太想吃香腸，竟然就到苗栗一間知名連鎖賣場內，由阿傑徒手竊取貨架上的香腸2盒(價值新臺幣278 元) ，之後在偷偷將香腸藏在阿蘭的手提袋內，得手後兩人未結帳就想直接通過收銀機離去。不過，雖然兩人自認為神不知鬼不覺，但在經過門口時，店門口的警報器隨即發出警示，而店員發覺後也馬上衝上前將母子2人攔住，並報警處理。

阿蘭、阿傑於犯案後對犯行坦承不諱，而法官審酌阿蘭經濟狀況不佳、身體狀況也日益困難，外加上兒子阿傑智識上也與常人有異，並考量2人並無前科、素行良好，是因為經濟窘困才會一時失慮犯案，且犯後坦白認罪，甚有悔意，相信2人有此教訓後，應知警惕，不會有再犯 之餘，因此給予母子2人緩刑2年。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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