上班時間「強壓女同事在小便斗」硬來！噁男完事丟200元：去買藥　她崩潰痛哭

▲阿傑強行將女同事花花帶到廁所性侵。（圖／達志／示意圖，無關本案）

記者林昱萱／屏東報導

一名在火鍋店工作的男子「阿傑」（化名），竟在上班時間，公然將女同事「花花」（化名）誘騙到廁所，接著就在廁所內脫去對方的褲子，強行性侵得逞，之後甚至還囂張給了200元，要花花去買避孕藥吃，行徑相當誇張。

判決指出，阿傑與花花同為火鍋店的同事，而他卻在某天上班時，將人叫到店內廁所，而花花以為是有工作事項要交代，因此就前往廁所，怎料在走到走廊附近時，就遭到阿傑強行拉入男廁內。

過程中花花劇烈反抗，但卻仍是不敵阿傑的身體力量優勢，仍是遭到對方強行拖行到小便斗前指侵、性侵得逞。阿傑完事後，不僅要求對方保密，竟然還直接丟下200元，要對方去買避孕藥來吃，甚至還聲稱，如果花花懷孕，自己不會負責。

阿傑的種種行徑，都讓花花受到巨大的傷害，忍不住在店內痛哭失聲，而兩人主管發現花花的異狀後，整起事件才東窗事發。對此，法官認為，阿傑的行徑已經嚴重侵害花花，因此依強制性交罪判他5年徒刑。

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