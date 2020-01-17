兒子突然開車門...老翁撞上「多處骨折」臥床5個月亡　媽「未注意」被判刑8月

▲陳女被依過失致死罪判8月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／彰化報導

一名陳姓女子日前開車時，將車子臨停在路邊，而坐在副駕駛座的未成年兒子開車門時，卻沒有注意到後方騎機車的林姓老翁，導致對方閃避不及直接撞上，造成全身多處骨折，送醫臥床5個月後死亡。對此，法官認為，陳女未注後方有無來車，就貿然同意兒子開門，才會導致慘劇的發生，因此依過失死罪判她8月徒刑，可上訴。

判決指出，當時陳女在路邊臨時停車，卻未將車子緊靠道路邊緣，而當時兒子有先詢問她是否可以下車，但陳女卻未先注意後方是否有無車輛，就同意兒子的行為，且車門開啟後，兒子還轉過身拿取放在後座的畫冊，導致林男機車煞車不及，直接撞上車門，當場噴飛倒地，全身多處骨折，送醫救治5個月後仍不幸身亡。

檢警調查，事發當時既然仍有空位可供停車，但陳女未停車於空位，反而臨時停車於車道內，距離路面邊緣超過3.1公尺，顯然已違反前揭「臨時停車應緊靠道路邊緣」的義務。此外，陳女的兒子表示，打開副駕駛座的車門後，有回頭拿取放在後座之畫冊，此時老翁即撞上車門，而打開車門再回頭拿取放在後座之畫冊，所花時間不過數秒，但法官認為，老翁當時距離車門已經很近，顯然已經難以反應閃避。

陳女坦承犯行，但卻向法官表示，經濟困難，除強制險及任意險理賠金共400萬元外，無力再行賠償，因而無法與告訴人及被害人家屬調解。對此，法官考量陳女並無前科、智識程度等，依法判她8月徒刑。

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