老公收到「酒店定位」訊息　老婆開門「見全裸小三」大戰

▲女人查勤的方法很多，連柯南都望塵莫及。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉亭／綜合報導

女人的第六感，有時連自己都害怕。貴州一名黃姓女子今年4月22日凌晨登入老公微信，發現有人發了一條畢節市大方縣的「酒店定位」過來，馬上發現事情不單純，衝到飯店果然在房間發現小三，和閨密合力抓住對方全裸拖出來。

根據「南方都市報」報導，黃女的老公曾經偷情，在大方縣與一名A女亂搞，因此和老公吵鬧過，更要求小三不要再糾纏。黃女4月22日凌晨1點多登入微信，卻看到有好友發了一條大方縣某酒店的位置定位，馬上找閨密高女、雷女訴苦後，三人一起衝到飯店。

黃女一夥抵達時已經早上6點，黃女在酒店登記簿上看到了A女的名字，證實了自己的猜測。上樓後3人騙A女開了門，但發現黃女老公不在房內，原來在發現微信友登入紀錄後，凌晨3時許就先離開酒店。情敵相見分外眼紅，黃女和A女很快就在房內打起來，黃女一夥要帶A女去見她的父母。

A女答應之後主動裸體走進電梯，但4人到酒店大廳後，A女反悔不願意走出去。高女多次拉頭髮將小三拉到門口，雷女也在一旁幫忙拽頭髮。最後A女先穿上酒店工作人員拿來的浴袍，4人在門口談判到7時05分，之後才分開。

2019年10月29日，黃女、高女、雷女被公安機關刑事拘留。大方縣人民檢察院認為，黃女、高女、雷女構成非法拘禁罪，但其主動投案，且有悔意，被害人也存在過錯，對三人處以不起訴。案件25日由貴州省大方縣檢察院通報。

►我該答應女友嗎？