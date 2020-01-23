蔣萬安秒答「不理性」英文！被問原因這下尷尬了

◎採訪：ETtoday筋斗雲小編群

◎攝影：黃國霖、葉南洲

記者黃巈禾／台北報導

《ETtoday新聞雲》節目「政面對決誰來挑戰」在2020總統與立委選舉前，曾邀請力拚連任的國民黨立委蔣萬安擔任第二集嘉賓，挑戰台英雙聲道，與「ETtoday筋斗雲」小編對決，現在就讓我們來回味一下吧！

節目一開始，蔣萬安化身一日主播，分別以台語、英文播報社會與國際新聞，流利的英文讓人眼睛一亮。蔣萬安說，自己真的很緊張，因為台語不是強項，所以就盡量念順，然後讓大家聽得懂他大概講的內容。

接著，蔣萬安接受小編的戰帖，挑戰台、英雙語單字大考驗。遊戲的方式是，主考官會出題單字，指定用英文或台語回答，蔣萬安與小編在聽到主考官說「請搶答」後，須按鈴回答出正確答案。

▲「政面對決誰來挑戰」邀請蔣萬安挑戰台英雙聲道。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

雙語單字大考驗的題目相當時事，像是「白白胖胖」、「又老又窮」、「發大財」、「撿到三百萬」、「媽祖托夢」等，也有與蔣萬安有關的「2020大選」、「中正紀念堂」、「中山北松山」、「國民黨」、「立法委員」、「投票」等。

其中有一題是「不理性」的英文，蔣萬安秒答「irrational」，讓小編開玩笑地說「你對這個單字有陰影嗎？」蔣萬安笑說「麥克風要關」。

反應相當快的蔣萬安在遊戲一開始就領先，台語、英文都難不倒他，小編也後來居上，雙方呈現平分的拉鋸狀態，最後小編靠著加分題「司法院釋字第748號解釋施行法」的英文，直接逆轉勝。蔣萬安願賭服輸接受懲罰，跟著小編一起做鬼臉，毫無偶包。

2020立委選舉，面對競爭對手民進黨的吳怡農，還有民眾黨的何景榮，競選連任是否倍感威脅？蔣萬安說，選舉當然競爭激烈，自己會全力以赴，加倍努力，勤走基層，把過去四年的成績，還有在地方幫選區民眾解決問題，在剩下最後的階段，加倍告訴選民，讓他們了解，這四年他有為地方做事，是在國會專業問政的好立委，也有信心可以連任成功。

關於「政面對決誰來挑戰」，前身為「重陽路72號」，近來重新開張，未來持續發出戰帖，歡迎政壇新星報名挑戰，來跟「ETtoday筋斗雲」的小編群來一場正面對決。