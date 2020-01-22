桃園水環境巡守業務量最多　幸有水巡隊員默默守護

▲中壢區中壢老街溪水巡隊。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園清淨水環境，謝謝水巡隊員長年默默守護。桃園市環保局22日表示，該局舉辦「2019年桃園市水環境巡守隊歲末感恩餐會暨頒獎典禮」，中壢區中壢老街溪水巡隊、大溪區月眉社區水巡隊及大溪區內柵水巡隊，共同獲評最高榮譽「守護獎」。市長鄭文燦當場承諾會頒發獎勵金給各隊，作為配備添購之用。

▲大溪區月眉社區水巡隊。（圖／環保局提供）

環保局表示，桃園市因海岸、河流及埤塘等水環境廣佈，是水環境巡守業務量最多的都市。因此，需仰賴民間機構及團體加入水環境巡守隊，協助環保局維護及巡視，透過年度招募機制，水巡隊人數逐年成長，無論人數或素質皆為全國之冠；目前為66隊總人數2,489人，希望透過在地深耕的力量，影響更多人關心水環境守護的議題，共同守護桃園的水環境。

▲大溪區內柵水巡隊。（圖／環保局提供）

環保局指出，桃園市2019年河川巡守的績效相當亮眼，自行辦理淨溪淨灘、水質監測、生態保育、教育宣導等活動約768場次；河岸河面髒亂點通報、巡檢及清理工作多達11,742件；巡守心得485則。更協助暗管與河川污染案件通報查緝者達72件，及時阻嚇惡意污染，又有效提升桃園市的水環境品質。

環保局和水環境巡隊、海岸巡護隊、企業、民眾一起舉行「桃園愛淨灘」活動，統計去年共舉辦453場淨灘，參與者超過1萬8千人，約清理出112.8公噸的垃圾，成效極為可觀，確實減輕了海洋生態的負擔。

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