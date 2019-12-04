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台東優良水環境巡守隊考核　環保局頒獎表揚

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▲台東優良水環境巡守隊考核，環保局頒獎表揚。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東優良水環境巡守隊考核，環保局頒獎表揚。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣環境保護局為獎勵各水環境巡守隊表現，特別辦理考核評鑑，2019年經專家委員評鑑結果，第1名由台東市太平溪右岸巡守隊獲得，第2名為台東市太平溪左岸巡守隊，第3名為關山鎮新福巡守隊;有鑒於水環境巡守隊平日維護環境的辛苦及努力，水環境巡守隊總隊長黃瑞華議員，特別加碼頒發獎狀及獎金給利吉、富岡及北庄等3名優選隊巡守隊，同時勉勵各隊伍平日的努力。

環保局並特別舉行水環境巡守隊成果發表及優良隊伍頒獎，感謝巡守隊1年來的辛勞，由環保局長謝清泉頒發獎狀及獎金給今年度評鑑前3名巡守隊，為勉勵各巡守隊隊長傑出的經營特色及管理運作經驗傳承，除了頒發今年度新成立富岡巡守隊及鹿野巡守隊隊長聘書外，同時延聘總隊長及副總隊長等各水環境巡守隊隊長聘書。

謝清泉表示：台東縣水環境守望襄助巡守隊自93年草創至今已陸續成立了10隊，目前隊員人數約184位，感謝總隊長、副總隊長及各隊大隊長及隊員們，多年來對水污染防治工作的關心及支持，為保衛我們的環境及家園奉獻，同心協力推動環保工作，相信台東縣的河川和大地會因為大家真心的疼惜，永保鄉土清淨與美麗，創造出台東特有的親水文化與美好的河川環境。

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