世衛召開「緊急疫情會議」獨漏台灣　國民黨：請拋棄政治考量！

▲桃園機場因應武漢肺炎疫情全面提升防疫措施，22日在第二航廈空橋、候機室入境區進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

世界衛生組織（WHO）將於台灣時間22日深夜召開緊急疫情會議，台灣出現確診病例卻未受邀。對此，國民黨指出，WHO開會討論武漢肺炎疫情於全球擴散狀況，邀請境外移入確診案例國家出席，竟獨漏台灣，呼籲WHO應拋棄政治考量。

國民黨表示，台灣21日已出現首例境外移入個案，今日更陸續增加疑似案例，然而，「世衛即將召開之緊急會議竟獨漏台灣？」國民黨強調「防疫無國界」，針對全球擴散型的疫情防疫，於第一時間接收與傳達正確訊息更是至關重要。

對於世衛將台灣拒於全球防疫前線一舉，國民黨呼籲，台灣是防疫的重要成員，請WHO拋棄政治考量，防疫工作若獨漏台灣，將造成防疫缺口，不利全球防疫工作推動。

國民黨表示，「2019新型冠狀病毒」(武漢肺炎)已於台灣出現一例境外移入確診個案，世界衛生組織亦指出該病毒可能持續人傳人，衛福部亦新增「嚴重特殊傳染性肺炎」為第五類法定傳染病。

對此，國民黨強調，春節將至，正值交通高峰期，然而「防疫沒有假期」，呼籲政府應做好完善春節應變計畫，並加強春節期間的媒體宣導，落實民眾的疾病防治工作。同時，未來幾週將是疫情防堵關鍵期，國民黨更號召全民共同防疫，除了督促政府落實各項防疫工作，亦可自主關注衛福部疾管署取得最新疫情訊息，採取預防措施，減緩疫情散播。

▲武漢肺炎疫情防範，桃園啟動應變整備措施。

▲香港也爆武漢肺炎疫情，民眾紛紛戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）