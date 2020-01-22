遠遠就感受到熱浪...國道轎車突然「噴火」　4男女驚險逃開看車燒成骨架

記者陳雕文／新北報導

一台馬自達行經於本月22日下午1點多行經國道5號南向7.1公里處（石碇路段），引擎室突然傳出陣陣濃煙，駕駛急忙煞停，車上4名年輕男女急忙下車報案，當警、消人員到場，整台車已陷入火海，且路過車輛都能感受到一股熱浪襲捲而來，場面相當驚險，所幸消防員在20多分鐘後便將火勢熄滅。

▲國道火燒車驚魂，所幸無人員受傷。（圖／民眾陳世斌提供）

22歲李姓女性駕駛向警方表示，原本與好友們出遊，豈料車輛在行駛途中竄出濃濃白煙，她趕緊將車停於大客車專用道，車上4人一同下來察看，此時火舌突然竄出，迅速吞噬整台轎車，大家急忙退開。

▲民眾表示，開車路過都能感受熱浪來襲。（圖／民眾陳世斌提供）

警消趕抵後立刻拉水線撲救，但車體已經燒得殘破不堪，經初步調查未有碰撞其他車輛、護欄及交通設施，尚無交通事故之情事，疑似機件故障引起自燃，詳細起火原因待鑑定。

▲消防員到場拉水帶灌救，20分鐘左右成功撲滅。（圖／記者陳雕文翻攝）

國道公路警察局第九警察大隊呼籲，民眾在車輛上路前，應先行巡視五油(引擎機油、A/T油(自排油)、煞車油、方向機動力油、齒輪油)三水(冷卻水及電瓶液與雨刷精)，確保無虞後始得上路，另特別呼籲行駛中若發現有濃煙竄出，應保持冷靜，將車輛停靠外路肩待援，以策安全。如遇車輛已起火燃燒應立即遠離並尋找適當位置躲避，保護自己與乘客的安全。

▼整台車燒到剩骨架，警消初步推測是機件故障引起自燃，詳細起火原因待鑑定，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）