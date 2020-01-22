【廣編】滿漢御品春節聯名故宮精品　加碼推「龍藏經」紅包只送不賣

【廣編】

提到故宮鎮館之寶，相信你一定會聯想到「翠玉白菜」，但你知道目前正在故宮南院展示的另一項鎮院之寶「龍藏經」嗎？ 「龍藏經」是清朝製作第一部大型佛典，為康熙皇帝與孝莊太皇太后祈求國泰民安，歷經數年並耗費鉅資而製成，之後更開創清朝長達兩百多年的盛世，有七世平安與好運的意涵！



因此，今年精品生活麵滿漢御品春節強勢回歸，再度跨界「故宮精品」，讓「龍藏經」圖樣融入春節限量版滿漢御品包裝中，將中華飲食文化代表之一的牛肉麵，與國寶珍品結合！故宮精品不僅相當重視與滿漢御品的合作，更為此加碼推出限定活動，民眾只要農曆新年期間在故宮商店消費即有機會獲得「龍藏經」圖騰限量紅包，讓新的一年祝福滿滿！



滿漢御品「龍藏經」圖騰限量組合即日起將在全台Ｏ間指定7-11與電商MOMO正式開賣，限量9500碗組合，每組售價$248！故宮精品更加碼推出限定活動，延續「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」包覆與守護「龍藏經」的意涵，將此圖樣印製在紅包袋上，不僅守護民眾的壓歲錢，更再添春節喜氣及幸運祝福！而且，限量「龍藏經」圖騰紅包只送不賣，民眾2020年1月23日至2020年1月29日間蒞臨故宮商店消費即可獲得乙份，限量9,800份，送完為止！



