防範武漢肺炎！高醫實地防疫演練　室外運送管道防傳染

▲高醫22日上午舉行武漢肺炎防疫演練。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導



台灣21日出現首例武漢肺炎確診個案，為有效應對疫情，高雄市各大醫院也做出應變措施，高醫22日上午進行武漢肺炎防疫演練，若發現高燒或類流感患者，將送至急診負壓區，透過室外運送管道送往負壓隔離病房。

武漢肺炎來勢洶洶，加上春節旅客及返鄉人潮移動，更使得疫情難以控管。高醫22日上午進行防疫演練，第一線檢傷醫護人員會先詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），接著要求病患戴上口罩、測量耳溫，一發現有發燒狀況將會送至急診負壓區，接著透過室外運送通道前往11樓負壓隔離病房等待治療。

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▲第一線檢傷人員先幫民眾量耳溫、詢問TOCC。（圖／記者吳奕靖攝）

同時，急診護理師也向上通報行政單位：「報告現場指揮官，現場有疑似案件，我們要啟動紫色鈴接」，這時相關醫護人員的手機就會接到通報，回傳按「確認」表示收到，可避免因廣播產生民眾騷動。

▲高醫22日上午舉行武漢肺炎防疫演練。（圖／記者吳奕靖攝）

高醫副院長吳登強提醒，就民眾或家人在14天內若有中國武漢旅遊史，且有發燒、呼吸道感染症狀，可以撥打1922免付費防疫專線，或盡速到院就診。

感染內科醫師林俊祐強調表示，民眾就醫時若能確實交代旅遊史、居住史，將有利於醫護人員當下判斷以及即時通報，方便做出做適當的治療，若有隱匿情事，可能會影響到醫護人員安全和醫病判斷，且依《傳染病防治法》規範，如果民眾有蓄意隱匿不報的情形，將有相關罰則。

▲高醫22日上午舉行武漢肺炎防疫演練。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局表示，轄內12間指定隔離醫院備有170張隔離病床，採分階段徵用開啟，另高雄市政府於21日成立流行疫情指揮中心第三級開設，因高雄有武漢直航小港機場班機，針對入境旅客及社區民眾疑似特殊傳染性肺炎患者，將優先送往民生醫院、小港醫院就醫，後續配合指揮官只是，進行12家指定隔離醫院病患收治調度。

▲發燒病患將移至急診負壓區。（圖／記者吳奕靖攝）

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