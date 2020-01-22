　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華爾街日報：武漢肺炎使北京阻台參與WHO成焦點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情蔓延，各國機場加強檢疫工作。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

武漢肺炎疫情蔓延，台灣出現首例確診個案。華爾街日報報導，台灣官員表示，此事凸顯北京意圖將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外，有礙國際社會有效因應公衛危機。

中國近年不斷壓縮台灣參與國際事務的空間，包括阻撓台灣代表參加世界衛生大會（WHA）與國際民航組織（ICAO）大會。報導指出，台灣官員譴責中國外交孤立之餘，將焦點鎖定北京阻撓台灣參與世衛大會，指此舉構成公共衛生風險，特別在疫情爆發期間。

外交部長吳釗燮去年12月接受華爾街日報專訪時說，將台灣排除在外是不對的，在衛生議題上，台灣成為國際對抗流行病的漏洞，將影響全球其他地方。

吳釗燮受訪後，中國湖北省武漢市爆發由新型冠狀病毒引起的肺炎疫情，如今蔓延至其他省市與周邊國家，美國今天也確認出現首例確診個案。

外交部發言人證實北京有向台北通報疫情，但發言人批評中國阻撓台灣參與世衛組織會議。

世衛組織發言人說：「一旦爆發疫情或衛生緊急事件，世衛組織必要時將與台灣衛生官員合作，以利有效因應。」

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心21日證實，一名55歲台商感染武漢肺炎，是全球首例非中國籍確診個案。這名女性平常在武漢工作，20日從武漢搭機回台，有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，主動告知檢疫人員，隔天採檢確認。

2009年至2016年兩岸關係和緩，台灣曾連8年以觀察員身分出席世衛大會。總統蔡英文2016年5月上任後，北京阻撓台灣參與世衛大會，台灣已連續3年叩關失敗。

台灣官員與醫療專家表示，在非政府組織與友好政府協助下，他們仍能從非正式管道得知世衛組織會議討論內容，但不見得能及時獲悉，而及時獲取資訊在公衛緊急事件期間特別關鍵。

報導提到，當前兩岸關係緊張，與2002年至2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時的政治情勢相似。北京當年拒絕與被視為傾向台獨的前總統陳水扁接觸，而中國政府應對SARS疫情動作遲緩又隱匿資訊，阻礙國際社會有效因應，遭廣泛批評。

台灣官員與醫療專家說，他們當時無法及時得知SARS關鍵資訊，也未能參與世衛組織協調的SARS研究。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）表示，兩岸衛生官員工作層級往來，雖能降低台灣因應公衛威脅時受阻的風險，但以不必要且基於政治的障礙阻撓醫療與公衛專業人士充分溝通，仍可能伴隨代價高昂的風險。

戴傑說：「不讓重要國家或實體取得會員身分，破壞了相關組織與世界有效因應國際或全球問題的能力。」

ET快訊
高雄驚爆發燒童逃院！陸客父母聽「住院隔離觀察」…秒攜子落跑
23歲男染武漢肺炎　還原22天醫療過程：走一步就劇烈咳嗽
娶越南嫩妻！台男慘失業「悔曝4點後果」　網一看反閃瞎
台女染武漢肺炎被嗆爆！醫淚憶「17年前SARS末日」：擊垮我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華爾街日報：武漢肺炎使北京阻台參與WHO成焦點

南韓新增4武漢肺炎疑似病例！　檢測結果最快今下午出爐

美參院開審川普彈劾案　民主黨要白宮提交文件受阻怒批：掩蓋事實！

拉斯維加斯購物中心槍擊3傷　嫌犯在逃…大批警力趕往現場

武漢肺炎傳染力　南韓專家推測：介於SARS、MERS之間

武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

短髮櫻花妹「整形級剪髮」對比照曝光！　網看傻：髮型決定一切...

新年運輸量大增！各國機場「備戰」防堵武漢肺炎　澳洲加印手冊宣導

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

母親死前未檢測、隔離　兒：醫師私下說她可能感染武漢肺炎

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

小貓被主人狂摸摸...大貓吃醋啦！ 瞇眼「死亡凝視」：鏟屎官活膩了？

華爾街日報：武漢肺炎使北京阻台參與WHO成焦點

南韓新增4武漢肺炎疑似病例！　檢測結果最快今下午出爐

美參院開審川普彈劾案　民主黨要白宮提交文件受阻怒批：掩蓋事實！

拉斯維加斯購物中心槍擊3傷　嫌犯在逃…大批警力趕往現場

武漢肺炎傳染力　南韓專家推測：介於SARS、MERS之間

武漢肺炎傳播速度驚人「但不比SARS」　德學者：中國沒隱瞞疫情

短髮櫻花妹「整形級剪髮」對比照曝光！　網看傻：髮型決定一切...

新年運輸量大增！各國機場「備戰」防堵武漢肺炎　澳洲加印手冊宣導

阻止母被家暴！16歲女慘被淋汽油毀容　冷血父放火旁觀：燒死她

母親死前未檢測、隔離　兒：醫師私下說她可能感染武漢肺炎

福斯走入歷史！台灣迪士尼正名「20世紀影業」　這部片換新LOGO

公司滿40周年…老闆要求「做贈品送客戶」他求救！網列實用清單　第1是它

吃這些「抗武漢肺炎」！營養師曝「8食物」免疫力up...鮭魚、鯖魚超讚

跟仔仔、張震當鄰居！大安區老住戶3.79億　買「敦南寓邸」2戶

400斤待宰豬仔「跳車」大街亂竄　波麗士封街捕獲亡命豬

春節豬肉需求量大！新北肉市日銷2600→3300頭　動保處加強防疫

高雄情侶吵架...下秒「警棍敲破頭」男子滿臉血！家屬不滿：蒐證遭制止

鍾文榮／得聖筊機率原來不是1/2？

照護費爆貴！壽險專家：提早準備退休保障　長照狀態「每年領36萬」最高16年

郭台銘喊要活到120歲！下一步專注「慈善、醫療、科技」　籌組大型創投公司投資高科技

國際熱門新聞

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例

梅根抱兒散步照曝光　卻被網友罵翻

澳網選手要球童剝香蕉被主審罵

參加男友哥婚禮　她驚新郎變男友

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

英男遊泰病倒　症狀類似武漢肺炎

美國流感也爆發　這季已6600死

印度驚見人臉羊　村民把牠當神拜

歷經200多次飛行測試　A330-700L服役

情侶比賽中場熱吻　攝影機定格「男方尷尬臉抽手」

梅根退出王室「背後計畫被親姐看透」續攀大咖鋪路

禁中國人入店！箱根店家告示惹議

北韓今起關閉邊界　嚴防武漢肺炎

更多熱門

相關新聞

陸學者：武漢肺炎與SARS受體結合途徑相似

陸學者：武漢肺炎與SARS受體結合途徑相似

針對武漢肺炎疫情，大陸中科院上海巴斯德研究所研究員郝沛21日表示，引發該病症的新型冠狀病毒與SARS冠狀病毒「在結合受體途徑上很相似」。中國工程院院士李松則表示，「拿到測序結果10天內就發表研究結果，他們的速度非常快。」

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

拳擊奧運資格賽武漢舉行　國際奧會明日宣布是否改地進行

拳擊奧運資格賽武漢舉行　國際奧會明日宣布是否改地進行

郭台銘呼籲暫時不要前往武漢　鴻海研擬「視訊會議」取代「年後返工」

郭台銘呼籲暫時不要前往武漢　鴻海研擬「視訊會議」取代「年後返工」

陸衛健委：沒有證據出現超級傳播者

陸衛健委：沒有證據出現超級傳播者

關鍵字：

武漢肺炎WHO華爾街日報台灣

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢團取消　禁止178名陸客來台

大亨搶「金錢豹名花」槍轟堂主下體　遭報復喪命

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

快訊／武漢肺炎病院確認來自野味！

台灣肺炎病例　重症醫師10點拜託

醫護全身防護衣　武漢肺炎感染者：啐！

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

武漢市長：外面的人不要進來！

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

「反骨男孩」瑋哥深夜西門緊貼G星諠

和泰員工好幸福　做1年領2年薪

更多

最夯影音

更多
台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面