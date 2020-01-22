武漢第七醫院「暫停接診」...只收感染新型肺炎患者　病房改整中

▲武漢第七醫院目前已無任何病患，整間醫院空蕩蕩。（圖／翻攝自新京報）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢爆發新型冠狀病毒疫情持續擴大，大陸國家衛健委副主任李斌表示，截至1月21日的24點00分，武漢肺炎確診達440例，死亡9例。武漢市第七醫院今（21）日發布緊急公告，稱即刻起「暫停接診」，只收感染新型肺炎的患者，且目前病房正在改整中。

據武漢市第七醫院公告指出，為進一步加強武漢疫情防控，本院確定為武漢中心城區發熱患者定點診療醫院，門診全部用於接診發熱患者，且醫院所有病床用於集中收治新型冠狀病毒感染的肺炎疑似病例及確診病例。此外，院方宣布，即刻起，將不再接診普通病患者。

▲武漢市第七醫院宣布，即刻起停止接收一般病患。

據新京報報導，武漢市第七醫院目前已停止收診一般病患，且正在組織人力及調整病床布局，所有醫護人員全忙著搬椅子、病床，等待接收新型病毒患者。該院的醫護人員表示，病床的布置調整完畢後，會對外公布接診時間，若身體不適，可先到其他醫院看診。

▲武漢肺炎持續擴散，目前已有9例死亡病例。

此外，大陸國務院新聞辦於今日上午舉辦新聞發佈會，國家衛生健康委員會副主任李斌公布，「截至1月21日24時，國內13個省（區、市）累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，報告死亡病例累計9例，新增3例，全部為湖北病例。目前，追踪到的密切接觸者2197人，已解除醫學觀察765人，尚有1394人正在接受醫學觀察。」

►偷偷分享少女秘密！

