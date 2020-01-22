0至6歲鴻海養！員工有「126萬育兒津貼」...月領1.5萬到6歲

▲鴻海集團升級員工福利，將擴大育兒獎勵金為0至6歲，含未滿7歲者。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

鴻海集團創辦人郭台銘率先丟出「0到6歲國家養」政策，之後在2020的總統大選競選期間，總統蔡英文、高雄市長韓國瑜也紛紛跟進，喊出類似口號。不過鴻海集團領先辦到，昨（21）日宣布育兒獎勵金擴大到7歲前，符合條件的員工每月可領15000元，「鴻海寶寶」預計最高可領126萬元。

鴻海原本就有育兒獎勵政策，21日宣布將年齡從原本的0至3歲擴大到0至6歲（含未滿7歲），第一階段先由鴻海本身法人所屬同仁試行，預估將有700名員工受惠。每位「鴻海寶寶」從0歲開始領到7歲之前，估計最高可領到126萬；這個照顧員工的方案，初估每年會讓鴻海支出約1.3億元。

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報導指出，鴻海是全台企業第一間推出全方位獎勵生育辦法的企業，自2015年推出至今已實行5年。去年受惠的0至3歲鴻海寶寶近500名，共領得近2000萬元。鴻海不只照顧下一代，對上一代也還有健康照護計畫，對員工家中的高齡眷屬提供基本健康評估，同時協助居家環境風險評估與改善，自2018年推出至今，已有400位員工受惠。

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