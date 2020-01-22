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勤洗手防武漢肺炎！老師「吐司實驗」...結果超警世　溫水+肥皂>乾洗手

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▲手。（圖／記者周亭瑋攝）

▲大家要勤洗手。示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎疫情蔓延國際，台灣昨天也出現第一起確診病例，這時勤洗手、戴口罩等預防動作，至關重要。知名耳鼻喉科醫師吳昭寬就曾在臉書分享，不洗手摸吐司的可怕變化，正值敏感之際也格外警世。

「手上的細菌有多髒呢？」吳昭寬醫師在臉書分享，美國小學老師Jaralee Annice Metcalf之前做的一個有趣小實驗。首先，她買了一包市售白吐司，並含有防腐劑，接著分成5個實驗對照組，分別為「沒觸摸過的」、「小學生手摸過的」、「使用溫水、肥皂洗完手後摸的」、「使用乾洗手液後摸的」、「抹過筆電後的」。

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▲勤洗手防武漢肺炎！老師實測「不洗手摸吐司」　結果出爐超警世。（圖／取自「吳昭寬醫師-耳鼻喉科的大小事」臉書）

▲最好是用溫水及肥皂洗手。（圖／取自「吳昭寬醫師-耳鼻喉科的大小事」臉書）

在歷經3周後，出現了驚悚的變化，除了「沒摸過」和「用肥皂洗手」這兩組，保有正常的模樣，連「使用乾洗手液後觸摸」的吐司，也有3分之1塊出現發霉情況。事實上，酒精雖然能破壞大部分細菌，但碰上病毒、黴菌孢子等，效果可能沒那麼好了。

再來，就是「手摸過」這組，實驗結果也再再說明了，為何要勤洗手，而且最好是溫水加肥皂搓洗；當然，最可怕的莫過於「抹過筆電」的那組，這讓吳醫師不禁直呼，「雖然是小學教室裡的實驗，精確度不詳，但頗有警世功能，吃東西前要洗手，還有筆電手機真的髒。」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼湖北武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情已蔓延至全球。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

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