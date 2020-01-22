武漢肺炎「超好懂圖解懶人包」！5大感染症狀、預防方法一秒看懂

▲武漢肺炎。（圖／路透社）

記者張嘉晏／綜合報導

截至目前為止，全球已有超過400起感染武漢肺炎的病例，台灣有1例確診，總統蔡英文22日早上也下令「防疫視同作戰」，會嚴陣以待。而曾擔任物理治療師、擅長利用圖解簡報教學的林長揚也因應此次疫情製作出懶人包，讓大家一次看懂武漢肺炎目前現況、感染症狀及預防方法。

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▲ 武漢肺炎懶人包 。（圖／翻攝自林長揚臉書）

【目前情況】

2019年12月，武漢傳出多起不明肺炎的病例，直至2020年1月7日，中國官方小組判定，此肺炎來自一種「新型冠狀病毒」，世界衛生組織則將其命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」。

目前確診病例在中國各地擴大中，截至22日凌晨，共有440例感染病例。疾管署21日也宣布台灣有1例確診，泰國、南韓、日本及美國也皆有確診病例。根據大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出，新型冠狀病毒是會人傳人的。

【感染症狀】

目前已知若得到肺炎會出現發燒發熱、四肢無力、部分咳嗽少痰、呼吸困難、肺浸潤等症狀，嚴重者則可能致死。

【如何預防】

由於目前尚未有疫苗，建議民眾多注意個人健康，出入公共場合可常戴口罩，並落實勤洗手的動作，也盡量不要去人多的地方。

武漢肺炎至今仍沒有解藥，一旦感染只能靠支持性療法因應。若民眾發現有身體不適的情況，應撥打1922防疫專線並就醫，同時也要如實告知旅遊史、接觸史，切勿隱匿病情。

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