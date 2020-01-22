母親死前未檢測、隔離　兒：醫師私下說她可能感染武漢肺炎

▲武漢肺炎確診病例持續新增。（圖／路透社）



記者丁維瑀／綜合報導

中國武漢爆發的新型冠狀病毒確診病例持續增加。《衛報》21日報導，一名40歲來自武漢的男子表示，他65歲的母親12日因為發燒、咳嗽送往醫院，雖然醫療人員都穿著防護裝備，母親卻沒有接受武漢肺炎的檢測，最後官方的說法是她死於嚴重肺炎；但有兩名醫師私下透露，她可能感染了武漢肺炎。

黃（Huang）男12日接獲消息，原本健康的65歲母親出現發燒與咳嗽的症狀，被送進武漢的醫院；根據兒子的說法，雖然當時已有武漢肺炎的疫情，但母親並未接受此種疾病的檢測，也沒有與其他病人隔離。直到14日，母親的狀況急轉直下，失去知覺，電腦斷層掃描顯示她的肺部有白點，隔天晚上，她病逝醫院。

根據正式的報告，該名女子死於嚴重肺炎，並未提及新型冠狀病毒。不過，兩名醫師私下告訴這家人，她可能感染武漢肺炎，但沒有提供任何文件。報導指出，醫院當時要求，立刻火化黃男的母親，但遭到拒絕，因為這家人想要釐清更多狀況。

幾天之後，來自殯儀館的工作人員穿上防護衣物，完成火化並埋葬這名死者，員工隨後消毒車輛並丟棄防護裝備。黃男表示，母親的死缺乏尊嚴，沒有被列入政府公布武漢肺炎的死者名單；他拒絕透露自己與母親的全名。

黃男表示，在武漢的火葬場時，他遇到另一個家庭，對方的親戚也是死於類似的狀況。他不確定母親怎麼會生病，她沒有去海鮮市場，生前也健康活潑，「大家都說她是好人，總是樂於助人。最後，她孤獨死去，沒人有機會告別。」

世界衛生組織（WHO）此前說明，近期病例的增加，代表有關部門更積極篩檢病毒。該單位22日於日內瓦開會，討論是否宣布國際公共衛生緊急事件（PHEIC）。

大陸國務院新聞辦公室今（22）日上午10時舉行新聞發布會，首次針對武漢肺炎的狀況，進行中央層級的對外說明，衛健委副主任李斌表示，截至1月21日的24時00分，武漢肺炎確診達440例，死亡9例。不過他強調，中國有信心做好全面防疫工作。

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