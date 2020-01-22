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「追火車」名額還有！揪人接力從貢寮跑到雙溪　挑戰台版箱根驛傳

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新北市鐵道馬拉松接力賽（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲參賽人數最多、每每造成網路洗版的新北市鐵道馬拉松接力賽，將於4月19日在貢寮區福隆開跑。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

生活中心／台北報導

「若想跑得快，就一個人跑；若想跑得遠，就一群人跑」，台灣最大團隊接力賽又要來「追火車」了！媲美「日本企業版箱根驛傳」的新北市鐵道馬拉松接力賽，結合鐵道文化及在地旅遊元素，是台灣最大的觀光路跑賽事，沿途不但可以奔跑經過台灣最美海岸線，過程更是充滿創意與歡樂，還能獲得設計師操刀的完賽禮，而今年即將於4月19日在貢寮區福隆開跑，目前750隊限量名額所剩不多，趕快把握最後機會。

請繼續往下閱讀...

邁入第5屆的新北市鐵道馬拉松接力賽，為傳遞鐵道路牌環（套）接力，安排跑者經太平洋岸、舊草嶺隧道、海灣、三貂角燈塔、雙溪河岸、宜蘭線鐵道旁公路，並於福隆等4個車站附近交接棒次，因此又被通稱為「追火車」。而自舉辦以來，參賽人數越來越多，每每造成網路洗版，如今更已成為台灣跑者心中每年必朝聖的觀光路跑賽事之一，包括企業、法界、醫界、影視、記者等各界人士，都是歷屆參賽常客。

新北市鐵道馬拉松接力賽（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲本屆賽事活動路線。（圖／翻攝自「2020新北市鐵道馬拉松接力賽」活動官網）

新北市鐵道馬拉松接力賽（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

▲今年針對完賽隊伍增加「7人組合鐵道電氣路牌」團隊獎牌。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

去年早鳥報名消息一釋出後，引來許多參賽隊伍瘋搶名額，不只是想跑步運動，更是期待換個方式認識新北雙溪、貢寮鐵道城鎮。為了給跑友們驚喜，今年主辦方針對完賽隊伍增加以往沒有的團隊獎牌，將火車通行證設計為全台最有份量的「7人組合鐵道電氣路牌」，同時也推出全球第一張車票獎牌，共限量5,500份，是由新北市政府觀旅局、日本西武鐵道及一卡通三方共同聯名，加碼提供給每位完賽者，這張卡式獎牌牌面除了有「追火車」尊貴金標誌及「Finisher」認證，實際上也可以儲值，拿來搭乘火車、捷運、公車，刷獎牌又刷榮耀感！

對於忠誠跑友來說，每一年的追火車，可說是很重要的一個大日子。從事不動產社群「買厝」的黃士芳和蔡焦緯，以及醫聲論壇休閒隊的葛育成和盛嘉珍分享連續4年參與的回憶，其中，漂亮棒黃士芳曾參加2018、2019年兩屆比賽，她說「約好至少要一起跑10年，即使現在各自創業，每年仍一起遵守一起追火車的約定」；醫聲論壇休閒隊是在網路上認識的朋友，一開始是相約騎自行車，5年前第一屆組隊參加追火車後，雖然大家各自在不同地方工作，但每年的追火車就是大家相聚吃喝玩樂的約定。

貢寮、雙溪地區有山有海，不論要跑步、爬古道跟旅行都非常合適，本屆賽事除了邀請大家一起享受鐡道馬接力的樂趣，今年終點也擴大追火車大市集，預計集結50個在地特產市集，共同創造休閒經濟，此外，另特別規劃3月7日及3月8日兩天一夜追友專屬優惠行程，請來深受許多跑步學員喜歡的知名教練黃崇華帶領大家體驗路線，並且入住福容飯店Villa住宿及享用在地鮮食料理，行程中包含騎單車徜徉山海線、海景第一排舒心瑜珈及實境體驗五星食材九孔鮑養成，兩天的豐富行程只要3,999元，相關訊息都可以參考旅跑新北粉絲團。

活動報名：https://bao-ming.com/eb/www/reg.php?activitysn=4159#
或搜尋「Running Holidays-2020新北市鐵道馬拉松接力賽」
相關活動資訊請上FB搜尋「旅跑新北」：https://www.facebook.com/runntpc/
「新北旅客」：https://www.facebook.com/ntctour/

(新北市政府觀光旅遊局 廣告)

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