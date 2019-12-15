新北貢寮「鮑山鮑海」新鮮產地　15日澳底漁港登場...民眾滿載而歸

▲ 新北貢寮「鮑山鮑海」新鮮產地，15日澳底漁港登場。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區漁會為推廣安心、在地的優質水產品「貢寮鮑」，15日於澳底漁港盛大舉辦「2019新北貢寮鮑產地活動」，現場民眾除了大啖貢寮鮑滋養風味餐外，還排隊搶購「鮑」山「鮑」海的限量好康優惠，滿滿人潮湧進澳底漁港，讓活動現場熱鬧非凡。

今年貢寮鮑滋養風味餐有鹽燒貢寮鮑、御品鮑魚佛跳牆、時燴貢寮鮑鮮焿、烏參虎掌燴九孔等8道貢寮鮑精選料理以及由在地山藥、小卷等豐富食材烹煮而成的美味佳餚，加上鼓藝團體、造型氣球及打擊樂等精彩舞台表演，讓幸運認桌成功的民眾紛紛表示，物超所值。

▲ 新北貢寮「鮑山鮑海」15日登場，滿滿人潮湧進澳底漁港，讓活動現場熱鬧非凡。

貢寮區漁會理事長陳國光表示，今天有很多民眾都是為了買有產銷履歷認證及生產追溯標章的貢寮鮑來到現場，除了搶買生鮮貢寮鮑外，市府輔導漁會開發方便食用的貢寮鮑即食料理包及磯燒鮑魚搶購價各1000元/組（原價1200元/組） 、九孔粥搶購價220元（原價250元）及紅燒珍珠鮑魚罐頭搶購價1290元（原價1590元）等產品促銷特賣，成為今年民眾搶購的熱門商品。

當日限量200份的貢寮鮑福袋搶購區更是買氣熱絡，只要450元就能搶購原價600元的生鮮貢寮鮑1斤，前100位民眾還加碼送鯖魚或竹筴魚，加上免費鮮烤九孔、鯖魚及石花凍試吃，讓到現場排隊的民眾直呼大為過癮。

農漁產品聯合展售攤位也是人潮滿滿，集合農漁會及在地小農的優質產品，另外參加海洋資源復育園區導覽活動的大小朋友，由寓教於樂的方式了解東北角的海洋生態、特色海洋生物，藉此親近海洋、愛護海洋！讓今天的活動除達到推廣漁產品的目的外，也達到食魚教育的目的。

「時間對我們來說完全沒用！」