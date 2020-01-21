新春賀歲傳貼圖拜年　LINE推出六款免費貼圖隨你用

▲LINE貼圖《華南銀行（東京奧運篇）》與《聯邦小白-伴你每一天》。（圖／翻攝LINE）

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節進入倒數，隨著LINE在台灣擁有高達2100萬的月活躍用戶，賀歲拜年使用貼圖的頻率極高，今年新春賀歲傳送貼圖，LINE這次推出六款企業免費貼圖讓用戶下載使用，其中像是《有富同享-鼠一鼠二賀新春》、《樹寶帶著好運金鼠來拜年囉》就很適合在過年使用。

▲LINE貼圖《樹寶帶著好運金鼠來拜年囉!》與《LINE TV x 某人日常：老娘是戲精》。（圖／翻攝LINE）

LINE今年農曆春節前夕，共推出六款企業免費貼圖，只要用戶加入該企業的LINE官方帳號為好友，即可直接免費下載免費貼圖使用，其中有四款洋溢著濃濃的新春氛圍，特別適合在農曆過年用來賀歲拜年，增加喜慶的年節氣息。

▲LINE貼圖《台灣pay x pay吉活力報到!》與《有富同享-鼠一鼠二賀新春》。（圖／翻攝LINE）

這一波推出的企業免費貼圖，分別為《華南銀行（東京奧運篇）》、《聯邦小白-伴你每一天》、《台灣pay x pay吉活力報到!》、《有富同享-鼠一鼠二賀新春》、《樹寶帶著好運金鼠來拜年囉!》、《LINE TV x 某人日常：老娘是戲精》。