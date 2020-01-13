不滿同事罵「幹」　他猛勒脖怒嗆：3秒鐘就可以結束你生命

▲不滿長官罵幹，怒掐他脖子。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者唐詠絮／彰化報導

阿雄不滿阿三（化名）沒有按照他的方式工作，罵了一聲「幹」！阿三氣得掐他脖子「我三秒鐘可以讓你結束生命」，導致阿雄受有聲帶暫時性麻痺及萎縮等傷害，不僅如此還錄音存證要他說「以後不再髒字罵人…」，阿雄怕得報警，彰化地院依傷害罪及恐嚇危害安全罪，分別判處阿三有期徒刑6月及拘役30日。

阿三向坦承犯行但辯稱，「是阿雄對我罵『幹』後，害怕我向主管報告，自己要向我道歉，我要他有誠意且留下證據，他說不知道怎麼做，我才要他跟著我複誦，並沒有強迫他，也沒有勒住他的脖子造成他受傷。」

阿雄於警詢及檢方偵訊中證稱，當時阿三沒有按照要求工作，曾小聲罵了一聲「幹」，阿三就衝過來掐住他脖子，再繞到後面，2人都跌倒，「他就從後方勒住我脖子，我有掙扎但掙扎不了，他要求我照他講的複誦『民國107年11月16日早上我阿雄無緣無故對阿三發飆，卡撤說幹，我在這裡鄭重向他道歉，求得他原諒，我保證以後再也不會無緣無故對他亂發脾氣，而且用髒話罵人，希望這次他能原諒我，我阿雄在此，鄭重保證以後絕對不會發生這種情形，我會用禮貌的態度對待同事，對待下屬，對待任何人』，並且把這些話錄起來，傳送錄音檔到他的LINE給他。」

法官審酌審酌阿三僅因不滿阿雄言語，即暴怒犯行，並考量犯罪手段，坦承部分犯行之犯後態度，分別量處所示之刑。

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