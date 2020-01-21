CNN記者訪武漢海鮮市場驚見滿地野味　鐵籠裡關豪豬、狸貓

▲CNN記者深入武漢、廣東的市場。（影／翻攝自youtube／CNN）

實習記者崔子柔／綜合報導

大陸武漢新型冠狀病毒肺炎確診病例增加到218例，並已出現跨省感染，目前該病毒的發展取線與SARS相似，也可能已呈現人際傳播，各國都須繃緊神經。CNN記者走訪武漢華南海鮮市場及廣東清遠農產批發市場，看見場內佈滿待宰的野生動物，且環境惡劣，防疫工作並不踏實。

根據CNN報導，市場內不僅販售海產，在層層堆疊的鐵籠中還有已經剝了皮的鳥類、蛇，甚至還有狸貓、豪豬等，有的攤販更在現場直接屠宰，目前華南海鮮市場已休市，進行全面消毒。

▲武漢肺炎自華南海鮮市場出現，目前已休市消毒。（圖／翻攝自微博）

香港大學公共衛生學院教授潘烈文認為，這次肺炎爆發是由動物病毒引起傳染至人類，目前所知的是，這種病毒對傳統的抗體治療沒有反應，「這一點都不意外，但SARS的致死率還是高得多，有10%確診病患死亡。」

SARS疫情在2002年11月16日首例發病，到隔年1月底出現第一位「超級傳播者」，而新型冠狀病毒肺炎在12/12出現首例，至今的發展曲線和SARS相似，更可能已經有人際傳播。

世界衛生組織新興疾病部門代理主管范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，的確有出現超級傳播的可能性，全世界都熟悉SARS的疫情，這也是我們正在關注的，對於超級傳播必須做好防疫工作」目前是有限度的人傳人，但疫情可能擴散，各國都須做足防疫。

