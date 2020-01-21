餐廳用餐到一半巨鼠掉落　女客被砸鼻子鮮血直流...還帶著兩個寶寶

▲女子到餐廳用餐，卻被天花板降落的老鼠砸到鼻子。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

記者康心禹／綜合報導

大陸一名黃女士17日帶著兩個孩子出門，和朋友到上海黃浦一家「烤鴨坊」吃飯，突然感覺有不明物體從天花板降落，她被砸得鼻子流血，沒想到竟是一隻老鼠，當時老鼠掉落的地方，距離她3歲的孩子只有5公分左右。事發後，黃女士在店員陪同下到醫院拍了CT，所幸並無大礙。

據《看看新聞》報導，黃女士說，「我吃飯吃到一半，突然間覺得頭上好像被人用枕頭抽了一下，然後眼前有一個東西一晃，我和我朋友都驚呆了，我的朋友站起來一看說是老鼠，然後我們就開始尖叫了。」

黃女士還稱，「老鼠掉下來砸到的那一邊的鼻孔都流血了，老鼠掉落的地方離我3歲的孩子很近，孩子離我坐的距離就只有5公分，旁邊放了兩個寶寶椅，當時就是正好掉在我頭上，然後從肩膀滑下去，如果是掉到孩子頭上，因為小孩的頭比較軟，都不知道會有什麼後果。」

事發後，黃女士到醫院拍了CT，所幸並無大礙，而店方對後續處理一直拖延讓她很不滿。在老鼠掉落的地點可以看到上方天花板確實是開放式的，目前公司方已就此事與黃女士達成和解，而食藥監部門在接報後已開展調查。

有網友開玩笑的說，「這是鼠年走好運的前兆啊」、「明年是鼠年，這是好運從天而降」、「被廚師砸了」。