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「新中國病毒」武漢肺炎疫情一次看！BBC：備戰農曆新年

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▲▼中國武漢發生的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）

▲過年返鄉潮恐讓武漢肺炎疫情難以控制。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情逐漸擴大，中國全境累計確診案例已有218例。BBC報導指出，除了在中國境內之外，日本、泰國、南韓都出現了病例。武漢市衛生健康委也證實，目前市內共有15名醫護人員確診患上新型肺炎，這也確認了武漢肺炎可在人與人之間「有限度傳播」；世界衛生組織預計在本周召開會議，商討是否將此病列為國際公共衛生緊急事件。

何謂「武漢肺炎」？
世界衛生組織（WHO）將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），在此之前，這種病毒從未在人類身上出現過。目前科學家認為，「動物」是最有可能的主要傳染途徑，但也會發生人與人之間有限度的傳播。

衛生福利部疾病管制署指出，「有限度人傳人」意即，近距離接觸、且接觸一段時間，一般是在家人親密相處或醫護人員近距離照護病人的狀況下發生，以目前的狀況來說，在日常生活並不會有效率的傳染給人，一般在1公尺外就應該不會受到感染。

▲▼武漢肺炎自華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

▲首例武漢肺炎是在華南海鮮市場出現。（圖／翻攝自微博）

目前傳染狀況？
中國大陸疾控中心表示，武漢市於18至19日共新確診136例新型冠狀病毒感染之肺炎個案，年齡介於25至89歲；目前該市個案累計198例，3例死亡，治療中重症35例、危重症9例，25例出院。截至目前，中國大陸境內感染肺炎的共有224例，而確診的有218例，其中包含武漢市的198例、北京市5例及廣東省的14例。

衛服部疾管署20日表示，目前國內無2019新型冠狀病毒確診個案。

另外，國外也有4起確診病例，包含泰國2例、日本1例、南韓1例，感染者皆是來自武漢，或曾造訪過武漢。目前新加坡、香港等地的機場，開始針對來自武漢的遊客進行特別疫檢；美國疾管署（US Centers for Disease Control）也宣布，美國紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場和舊金山國際機場，都會對來自武漢的乘客實施強制檢驗。

中國大陸處理方式？
武漢市20日起，成立市疫情防控指揮部，對重症患者採取「一人一方案」、「一人一團隊」的治療方式；加強農（集）貿市場及各類經營場所監管力度，盡量減少或取消一切不必要的大型公眾集會。

中國大陸國家主席習近平強調，要「堅決遏制疫情蔓延勢頭」，並把人民群眾的「身體健康」及「生命安全」放在第一位；國務院總理李克強也表示，要求各部門要進一步部署「新型冠狀病毒」感染的肺炎疫情防控工作；外交部發言人耿爽則說，中方會本著負責任的態度，及時向世界衛生組織、有關國家和地區組織以及港臺地區通報疫情資訊，並保持密切溝通。

▲▼武漢行冠狀病毒疫情擴散，北京民眾戴口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）

▲北京民眾也戴起口罩預防。（圖／達志影像／美聯社）

農曆新年影響疫情控制
BBC報導指出，中國將在24日開始迎接農曆新年，數億人會開始「大遷徙」返回各省份家中過年，疫情恐怕難以控制。尤其武漢位在交通樞紐，相關部們早已在機場、火車站與公車站設置體溫掃描器備戰，同時對進入、離開武漢市的民眾進行疫檢。

我國疾管署則提醒，民眾如需前往武漢及其鄰近區域，保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

如自武漢及其鄰近區域返國入境有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

►一張圖秒懂武漢肺炎…靠4招自保！醫憶17年前「SARS慘況」：真的超可怕
►武漢肺炎病例真實數字「恐達1700人」！　專家警告：遠超過中國官方說法
►WHO召開緊急會議　討論武漢肺炎是否列「國際公共衛生緊急事件」

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