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前女友疑另結新歡！醋男氣噗噗開槍射情敵下巴　逃亡1夜合歡山狼狽落網

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記者李忠憲／南投報導

張姓男子懷疑交往多年的女友另結新歡，氣得持槍跑到女友潘姓新歡工作的工寮埋伏，一見對方現身，便立刻持改造手槍朝對方猛開，導致潘男下班受到槍傷，緊急送醫搶救。張男開槍後逃逸無蹤，所幸警方歷經連夜搜索後，終於在合歡山附近將人逮捕，訊後將依殺人未遂罪嫌送辦。

▲▼疑感情糾紛，醋男朝情敵開槍。（圖／翻攝東森新聞）

▲潘男才剛返回工寮，就遭到張男開槍，導致他下巴中槍送醫。（圖／翻攝東森新聞）

全國春安工作才開跑，南投就傳出槍擊案！民眾16日晚間9點多在埔里鎮守城橋附近看到一名男子倒在路邊，立刻報警請求協助。警方到場後發現，倒地的42歲潘姓男子雖意識清楚，但下巴竟有槍傷，立刻通報119用救護車將他送往台中榮民總醫院埔里分院急救，所幸沒有打到要害，目前住院治療中。

▲▼疑感情糾紛，醋男朝情敵開槍。（圖／翻攝東森新聞）

▲事發後警方封鎖現場調查。（圖／翻攝東森新聞）

警方初步調查，張男疑似不滿交往10多年的女友結交新歡，氣得跑到潘男所工作的工寮埋伏，一見到他開車返家，隨即就朝他開了一槍。警方事後傳訊張男女友到案，她則表示，早已與張男分手，最近才認識潘男，但張男卻一直不肯放手，最後竟然開槍傷人。

張男犯案後逃逸無蹤，警方在經過連夜的搜索，17日清晨終於在合歡山武嶺附近發現張男行蹤，而他正準備逃往花蓮，所幸多名警力兵分三路進行攔截，才順利將他逮捕到案。全案訊後也將依殺人未遂罪嫌將張男送辦。

▲▼疑感情糾紛，醋男朝情敵開槍。（圖／翻攝東森新聞）

▲警方連夜搜索，17日凌晨在合歡山武嶺附近逮到張男。（圖／翻攝東森新聞）

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