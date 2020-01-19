三重公寓凌晨天降裸男　摔趴遮雨棚嚇壞鄰居

▲男子酒醉摔落2樓遮雨棚。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區19日凌晨4時許，一名男子酒後因不明原因，墜落在中正北路一處公寓的2樓遮雨棚上，附近住戶聽到巨大撞擊聲，上前查看見到該名男子全身赤裸且散發酒氣，躺在遮雨棚帆布上哀嚎，於是趕緊報警求助。警消到場架起梯子，將男子成功救下送醫，所幸並無大礙，警方正試圖聯絡其家人釐清墜樓原因。

據了解，劉姓男子（51歲）住在該棟公寓5樓，事發前一晚與朋友飲酒，直至19日凌晨才返家，但因為不勝酒力，意外從樓上墜下，摔在在遮雨棚上，被民眾發現一絲不掛躺在上面，渾身酒氣不斷哀嚎，驚訝之餘趕緊報警。

▲男子被送往馬偕醫院救治。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消到場架起梯子，在多名警消協力下成功將劉男救下，送往馬偕醫院救治，但他酒醉無法清楚表達墜樓原因，加上劉男妻子及小孩已回娘家，警方只得等到劉男酒醒後，才能近一步確認其墜落原因，暫不排除是意外墜樓。

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