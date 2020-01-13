跨年趴慘被「哥哥」欺負　她崩潰痛哭：是鹹鹹濕濕的東西　

▲小莉控告劉男趁著她醉酒之餘，以生殖器硬塞入她口中。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名劉姓男子，跨年邀友人到家中狂歡時，趁著女性友人酒醉，將自己的生殖器放入對方口中性侵得逞。雖劉男的辯護律師主張「血肉之軀抵抗不過牙齒硬度」，但法官根據劉男事後的LINE對話與被害人證詞，認定劉男利用被害女酒醉不能抗拒的狀態下性侵對方，乘機性交罪證明確，判刑3年4個月。

據判決，35歲的劉姓男子於2015年邀請友人到家中跨年慶祝，趁著小莉(化名)醉酒休憩之際，撫摸她的臉、再用手指伸入對方嘴巴，小莉驚醒後試圖轉頭閃避，沒想到劉男竟直接拉開拉鍊，掏出生殖器放進她口中。事後，小莉以LINE質問對方，雖獲劉男傳訊道歉，但小莉氣憤未平，仍一狀告上法院。

劉男坦承以手摸她臉頰、把手指放進對方口中，但否認將生殖器放入一事。而劉男的辯護律師也表示，當女性不願幫男性口交時，緊閉雙唇、咬緊牙關是一般人的反射動作，雖男性生殖器在勃起時有一定硬度，但血肉之軀並無法與牙齒相抗衡，因此劉男是否有將生殖器放入對方口中仍有疑慮。

小莉向法官表示，當天喝很多，酒醉後獨自一人在沙發上休息，後來劉男靠近把自己的頭放在他大腿上，開始撫摸她的臉，再把手放進她嘴吧，小莉驚醒後害怕的把頭轉向另一邊，接著就聽到拉拉鍊的聲音，隨後感覺到有濕濕、鹹鹹、溫溫的東西磨蹭自己，她試圖把頭再轉開，對方仍不斷嘗試要把那個東西塞進嘴巴，因為自己太醉了，沒辦法起身反抗，只能靠剩餘的清醒緊閉牙關，發出聲音抗議。



小莉再出示2人事後的對話紀錄；「小莉：跨年那天晚你是不是有對我做什麼？」、「劉：沒有啊，我有用手指去用妳的嘴巴哈哈哈哈哈哈」、「小莉：不是只有手指吧，你有把褲子拉下來吧？」、「劉：沒有哇…有嗎？」、「小莉：你有，我沒有想要跟你追究什麼，可是我覺得你應該要跟我道歉。」、「劉：好…對不起。」、「小莉：我無法接受你想把下體放我嘴巴，事後還裝沒事，我把你當哥哥看，我很信任你，我真的很難過。」、「劉：收訊不好，對不起辜負你的信任，我也許有一點醉了，當下就做了不該做的事，真的對不起。」

劉男隔數日後再傳簡訊，「我想你應該都封鎖我了吧！但我還是要跟你道歉，抱歉在不清醒的狀況這樣對你，事後我也驚覺我不該這樣，我很後悔，造成的傷害很抱歉，第一時間沒有承認是因為不知道怎麼面對你，不老實的我，對不起！我知道道歉沒有用，但也只能跟你說對不起！真的很抱歉，讓你難過失望了。」

小莉出庭時情緒非常激動，她痛哭表示，自己不願和解，完全是因為無法接劉男態度。

法官審酌，小莉與劉男素來無恩怨，小莉的證述也前後一致，沒有誇大指控，除提起附帶民事求償外，並無私下對劉男要求金錢賠償，而依LINE對話紀錄，2人僅是普通朋友，一年見面不超過5次，若是僅為安撫對方，劉男無須為了沒做過的事道歉，讓自己身陷法律追訴風險。雖劉男律師主張「生殖器是血肉之軀，無法與緊閉之嘴部或堅硬的牙齒相抗衡等」，但相關證人指證歷歷，因此認定劉男利用被害女酒醉不能抗拒的狀態下性侵對方，乘機性交罪證明確。

法官認，劉男為了滿足私慾，違背朋友間的信賴關係，趁其酒醉乘機性交，漠視被害女的性自主權，而本案已造成被害人精神焦慮，但劉男談和解時竟只認為過了這麼久突然來討錢，並未向被害人道歉，讓被害人獨自承受壓力，因此新竹地院法官依乘機性交罪判劉男3年4個月。

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