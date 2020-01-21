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想玩日本不用飛出國！夢時代「日本童話美食村」吸引民眾朝聖

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▲春節假期想體驗異國料理，只要到高雄夢時代「日本童話美食村」，就可以品嚐許多日本道地美食。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／採訪報導

農曆春節即將來臨，想好要去哪裡玩了嗎？如果沒有計畫出國玩，但想體驗異國料理的話，現在只要來到高雄夢時代，就可以品嚐許多日本道地的美食，還可以與可愛的桃太郎、金太郎合照，讓你好吃又好拍！

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲仙台知名的「麺屋政宗」從日本原汁原味搬進高雄夢時代。（圖／記者謝盛帆攝）

將厚片吐司沾上蛋汁，煎到金黃色後，再大把鋪上起司，爆漿酥香的北海道十勝熔岩厚片，讓人看了口水直流。冰淇淋上面灑上糖粉，再拿起噴槍加熱融化，變成一層脆焦糖，創意十足的烤布蕾冰淇淋完成了！仙台知名的「麺屋政宗」，也從日本原汁原味搬進高雄夢時代，桃太郎故鄉的名產「柿捲餅」與鹹鹹甜甜的烤糰子，通通在這都可以找到，輕鬆滿足你的日本癮！

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲桃太郎故鄉的名產「柿捲餅」。（圖／記者謝盛帆攝）

民眾黃小姐說：「我覺得夢時代推出的『日本童話美食村』滿特別的！這邊的日本師傅都說日文，感覺真的到了日本玩，剛剛品嚐了許多攤位的日本美食，然後看到烤布蕾冰淇淋，就想說買來吃看看，很特別也很好吃」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲烤布蕾冰淇淋超吸睛。（圖／記者謝盛帆攝）

民眾表示，「過年如果要出國太貴了，剛好夢時代有日本展，讓我們可以不用出國就可以吃到日本的當地美食。我覺得熔岩吐司非常好吃，它裡面有非常多的起司融化出來，我剛剛已經吃了一個，現在又買了第二個」。在一旁的朋友也表示，「只要去日本都會吃串糰子，今天在這看到，就馬上買一串來吃，還有買鯛魚燒，它的內餡超滿，多到會爆漿」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼民眾開心品嚐日本美食（上圖），鯛魚燒擁有滿滿內餡（下圖）。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

高雄夢時代在8樓時代會館，推出趣味十足的「日本童話美食村」，多位日本職人現場烹調，呈現道地美味，還有近千種精美藝品的「竹取物語珍寶區」，以桃太郎、金太郎與竹林公主等耳熟能詳的日本童話為主題，並打造童趣場景，吸引民眾拍照打卡！

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲桃太郎的童趣場景，吸引民眾拍照打卡。（圖／記者謝盛帆攝）

民眾林小姐分享，「春節假期去日本旅遊比較貴，剛好現在夢時代有推出日本的美食展，加上有很可愛的桃太郎布景，小朋友都很喜歡，吃了很多美食也拍了很多張可愛的照片」。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲高雄夢時代「日本童話美食村」吸引民眾朝聖。（圖／記者謝盛帆攝）

春節假期，民眾不用飛出國，只要來高雄夢時代就可以品嚐道地日本味，將日本美食一網打盡，好吃又好玩，一起跟著桃太郎的腳步，度過美好的春節假期！

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