把握這三招絕世美照Get！林進、琳妲攜手玫瑰茶教主征服鎂光燈

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▲「愛・Sharing」今年以Las Vegas為主題，讓人體驗繽紛耀眼的夢幻氣息。（影／ETtoday）

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

▲「愛・Sharing」跟美研社一起打造「美夢綻放」舞台，讓網紅林進大呼「美夢成真」。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

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每年的年末之際，除了準備迎接新年之外，聖誕節也是許多人期待的焦點，城市中四處都是聖誕燈飾，都會區中不乏閃亮亮的裝置藝術及打卡牆面，尤其百貨公司更是人潮爆滿，享受人擠人的熱鬧節慶氛圍。每到年底都會以主題城市概念在台北時代百貨及高雄夢時代展出大型聖誕裝飾的「愛・Sharing」也是人人引頸期盼的活動之一，近幾年推出的巴黎、紐約、米蘭等城市主題聖誕風情，皆吸引大量人潮，今年「愛・Sharing」以Las Vegas為主題，與網美最愛的美研社一起打造了「美夢綻放」舞台，將高雄夢時代染上濃濃奢華感，不用出國就能體驗賭城繽紛耀眼的夢幻氣息。

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

Las Vegas曾是無人荒漠，如今一躍成為全世界知名、紙醉金迷的絢麗之都，美研社「美夢綻放」展區以賭城中隨處可見的特色奢華酒店裡的高級酒吧、絢麗精采的舞台秀為主要元素，佈置大量霓虹燈管與亮片，踏上七彩的旋轉式階梯，一秒成為全場最亮眼的時尚派對女王，超浮誇超迷幻的夢幻舞台，吸引無厘頭網紅林進與琳妲A.K.A「反骨女神」前來朝聖，完美重現Las Vegas的「美夢綻放」展區，讓兩人驚呼連連，直說今年不用花錢出國，來到這裡女孩們立刻有置身國外「美夢成真」之感！擁有精緻臉蛋、魔鬼身材的琳妲是超人氣網路搞笑團體「反骨WACKYBOYS」成員，因為身材火辣，被稱為「反骨女神」，同時也是職業棒球啦啦隊「LamiGirls」中備受矚目的一位，身穿白色連身洋裝與高跟鞋的琳妲一踏上「美夢綻放」舞台，立刻誤以為自己真的來到賭城，馬上開口凹超會拍照的「飛醺卑鄙」林進出手幫她拍幾張女神級網美照。

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

說到網美照，兩人熱情分享了私藏的「絕世網美照」三大秘招。第一招「長腿美照」，坐上帶有濃厚復古感的金蔥綠色沙發，腿一擺、手一鬆，世上所有女孩們都想要的「九頭身逆天長腿美照」就完成了！沒有網美基因、男友又是拍照苦手？第二招「超自然撥髮回眸一笑」，快叫男友現場拿一瓶美研社大喊：「欸這裡有瓶美研社！」女孩們瞬間會隨手撥弄頭髮，帶著又驚又喜的笑容，用含情脈脈的眼神回頭找尋男友身影、這時只要立刻按下快門，超自然瞬間的撥髮回眸美照就完成了，一張美照就足以讓男友今日約會順到不行，眾男性一定要重播三次快點學起來，有了這招，情侶們再也不用為了拍照而吵架翻白眼了。第三招「時尚坐拍」，站著拍照有時候會發生手不知道要擺哪的窘境，側著拍又怕身體太僵硬，沒關係，林進一把將琳妲往下拉，往後一坐、身後圍繞一圈超美的霓虹燈閃閃發光，不用想pose的時尚坐拍美照，立刻上傳到社群平台炫耀囉！

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

甫推出就造成搶購風潮的美研社玫瑰花果茶，酸酸甜甜的口感，每一口都有玫瑰清香，一直都是許多學生、女孩的超商飲料首選，曾經消失好一段時間，2019年初再度重出江湖，換了一款超夢幻超少女心的粉紅系新包裝，立刻成為網美們拍照的最佳道具，還讓網友發文喊「我懷念的美研社回來了！！！」，PO文底下刷滿留言「小時候天天喝」、「喝了以為自己變美了呢～整個人散發出香味」「喔喔喔喔喔喔喔喔喔興奮到模糊！」、「要瘋了等等馬上去買」、「我要買到斷貨」等，但也有網友撲空後難過發文表示「好像只有北部有賣⋯⋯」，看得到喝不到最哭哭。

▲▼美研社iSharing。（圖／美研社提供）

衝去超商卻失望離開的水水們不要失望，雖然美研社玫瑰花果茶目前是北北基宜蘭花蓮等地區的7-11區域販售，但11/15～1/3只要到高雄夢時代「美夢綻放」舞台拍出屬於自己的絕世美照，上傳至FB或IG並 #美研社 #isharing，憑手機畫面就可兌換一瓶美研社，每日限量、送完為止，高雄的朋友們快把握機會到夢時代，踏上舞台、跟美研社一起入鏡，成為鎂光燈下最閃耀的女神。

更多展覽資訊詳見：http://bit.ly/2R0TWJL

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