Hello Kitty迷快朝聖！3米高大型扭蛋機　5大超萌展區讓你拍不停

▲Hello Kitty巨型扭蛋機。（圖／夢時代提供）

記者洪靖宜／高雄報導

世界上最可愛的Hello Kitty今年迎來45週年的生日！在這45個年頭Hello Kitty將Kawaii的魅力散撥到每個人的生活裡。全台首發打造互動主題展區自即日起至2020年1月5日止，在高雄夢時代購物中心8樓時代會館可愛登場！近300坪超大互動展區，以「What’s Kawaii」作為本次展覽主軸打造出5大互動主題展區，每個主題展區展現Hello Kitty不同風格的魅力，跟著Hello Kitty的腳步進入展區找尋每個人專屬的kawaii look！

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▲千顆線軸組成Kitty臉。（圖／夢時代提供）

「What’s Kawaii Hello Kitty 45週年特展」規劃5大主題展區，從「時尚寶典入口」的大型蝴蝶結進入變身成Hello Kitty的朋友一起進入夢幻的Kawaii世界；進入「時光扭蛋區」映入眼簾的是Hello Kitty的各年經典圖包圍著全台首創3米高Hello Kitty大型扭蛋機，5款扭蛋商品以及隨機明信片，可以在現場將明信片寄給自己最愛的朋友們分享愛。

▲What’s Kawaii Hello Kitty 45週年特展 。（圖／夢時代提供）

另外，「Hello Kitty水果樂園冰塊池」超大型冰塊水果軟墊池，一起進入冰塊池內跟水果朋友們一起玩耍吧！來到「Kitty知多少?!」讓你一窺Hello Kitty的秘密，現場有著大型蘋果抱枕，幫Hello Kitty測量身高體重吧！最後來到Hello Kitty最神秘的「設計中心」，獨家展出歷年6套人偶服裝櫥窗以及20款歷年Hello Kitty經典的蝴蝶結牆，還有由1000顆線軸組合而成的Hello Kitty縫紉牆！超豐富的展區快點準備好你的相機吧！展期間在展區拍照打卡上傳Facebook或IG，即可兌換「Hello Kitty 2020年年曆海報」乙份！

▲What’s Kawaii Hello Kitty 45週年特展 。（圖／夢時代提供）

最後離開展區前，在Kawaii周邊商品區購買到上百種Hello Kitty周邊商品！是挑選聖誕節商品的最佳選擇！另外獨家開發展區限定商品，絕不能錯過的「Hello Kitty歷年圖明信片套組」、酸酸甜甜的「Hello Kitty X春一支冰棒」，每種口味都有不同的專屬圖案，吃完冰棒棍還能帶回家收藏喔！超Kawaii的「Hello Kitty造型氣球」、「Hello Kitty系列IG照片圖框」，一共8款等你來蒐集！

＊What’s Kawaii Hello Kitty 45週年特展

特展時間：2019年12月6日～2020年1月5日

展出地點：夢時代8樓時代會館(高雄市前鎮區中華五路789號8樓)