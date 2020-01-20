「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

▲永達保經董事長暨精算師吳文永。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台灣保經業龍頭「永達保險經紀人」成立於2001年，擁有明確的市場策略、優秀人才培育制度、健全組織架構，在競爭激烈的保險市場中，主打長期輕鬆準備的退休理財保險商品，推動以客戶需求為導向的關懷服務。永達保經20日更宣布，今年將廣招各行業的「千里馬」，一同加入永達保經的行列。

永達保經現有資本額9.82億元，配合政府施政方針實施嚴謹的消費者資料保護措施、內控內稽制度，並落實執行保戶售後服務確認作業，讓永達保經於2019年再度創下亮眼佳績。

永達保經表示，2019年期繳新契約保費收入達31億元，百萬圓桌（MDRT）會員人數已達成326位，主管人力共1796人，13個月保單繼續率更傲視同業高達97.18%。

因應金管會將於7月1日生效的「最低死亡門檻」規定，讓保險回歸保障本質。永達保經董事長吳文永表示，永達重視品牌經營，落實以保戶需求為導向的專業服務，一向致力經營長年期退休保單，切合金管會對保險本質的要求，民眾一方面透過長年期繳交保費累積保價金，同時也兼顧保險保障功能，真正達到完美退休。

展望2020年，吳文永表示，永達保經期繳新契約保費收入目標35億元、13個月保單繼續率97%、主管人力2000人及350位MDRT。

▲永達保經總經理陳慶鴻。（圖／記者楊絡懸攝）

永達保經表示，永達重視接續服務，透過優質的業代管理標準與流程，建置完整的接續服務系統，公司更針對接續服務提供獎勵金，一方面提高保單繼續率，也提升人員定著率。從專案執行、派發接續、「保戶服務」滿意度調查及成果評估，定期檢討改善，藉由標準化接續服務流程，要求業務代表每年須請客戶親簽「售後服務需求表」，與客戶雙向溝通，瞭解真正需求，提高客戶滿意度。

另一方面，永達保經也宣布，今年將廣招各行業的千里馬，一同加入永達保經的行列。永達保經總經理陳慶鴻表示，永達擁有強大的競爭優勢，在培訓面具有優質的培訓平台、高水平師資，講師全是MDRT；在業務面，永達有完善的業務制度，組織利益50%可以繼承或世襲給下一代。

陳慶鴻指出，在輔銷增員面，永達提供多項獎勵鼓勵擴大組織發展；在競爭力面，永達擁有科學依據的57項報表，銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143，以大數據管理協助團隊輔導屬員，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入。

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