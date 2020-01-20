業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

▲永達保經董事長暨精算師吳文永。（圖／永達保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣保經業龍頭「永達保險經紀人公司」西進策略奏效，轉投資且持股達24.9%的「中國永達理保經公司」成立屆滿9年，2019年稅後盈餘約人民幣3.5億元，今年目標為稅後盈餘人民幣4.5億元。

永達保經表示，永達理保經是一家全國性且綜合性保險經紀公司，為佈建更寬廣的圓夢平台，永達將台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場的特性與需求，大舉推動「西進求賢計畫」，經營的豐碩成果，讓永達理在中國保險經紀市場佔有一席之地。

中國永達理2019年期繳新契約保費收入達人民幣24.1億元，主管人力達6483人，百萬圓桌（MDRT）會員人數達成1419位，13個月繼續率達96%，業務人員年平均新契約保費（FYP）40.1萬元，較市場多倍。

資料顯示，永達理保經2019年各職階年平均收入，業務總經理為人民幣1120萬元（約新台幣4885萬元）、業務副總經理為人民幣760萬元（約新台幣3315萬元）、業務總監為人民幣390萬元（約新台幣1702萬元）、業務部經理為人民幣107萬元（約新台幣約467萬元）、業務人員為人民幣24萬元（約新台幣105萬元）。

▲中國永達理保經2019年各職階年平均收入。（圖／記者楊絡懸攝）

永達保經董事長吳文永指出，以台灣永達保經的成功經驗為經緯，深知業務代表選對優質專業平台才能永續發展，MDRT是永達業務菁英血液中的DNA，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，再加上正確的工作態度、好的學習環境，成功只是時間的問題。

挾著MDRT品牌優勢及人才西進，永達保經也宣布2020年中國永達理目標：期繳新契約保費人民幣35億元，13個月保單繼續率96%，主管人力1萬1000人及2100位MDRT，稅後盈餘約人民幣4.5億元，營業據點也將達到55個據點。

展望未來，永達保經表示，站穩台灣、放眼中國，複製在台灣的成功經驗且以誠實為經、負責為緯，將持續招募優秀業務菁英，有效延伸在台灣的成功經驗，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，實現華人跨域經營保險事業的夢想，使永達成為華人地區保險服務首選的第一品牌。

永達理呈現穩定快速發展，目前於中國已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北等。

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