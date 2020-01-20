　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼永達保經董事長吳文永。（圖／永達保經提供）

▲永達保經董事長暨精算師吳文永。（圖／永達保經提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣保經業龍頭「永達保險經紀人公司」西進策略奏效，轉投資且持股達24.9%的「中國永達理保經公司」成立屆滿9年，2019年稅後盈餘約人民幣3.5億元，今年目標為稅後盈餘人民幣4.5億元。

永達保經表示，永達理保經是一家全國性且綜合性保險經紀公司，為佈建更寬廣的圓夢平台，永達將台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場的特性與需求，大舉推動「西進求賢計畫」，經營的豐碩成果，讓永達理在中國保險經紀市場佔有一席之地。

中國永達理2019年期繳新契約保費收入達人民幣24.1億元，主管人力達6483人，百萬圓桌（MDRT）會員人數達成1419位，13個月繼續率達96%，業務人員年平均新契約保費（FYP）40.1萬元，較市場多倍。

資料顯示，永達理保經2019年各職階年平均收入，業務總經理為人民幣1120萬元（約新台幣4885萬元）、業務副總經理為人民幣760萬元（約新台幣3315萬元）、業務總監為人民幣390萬元（約新台幣1702萬元）、業務部經理為人民幣107萬元（約新台幣約467萬元）、業務人員為人民幣24萬元（約新台幣105萬元）。

▲中國永達理保經2019年各職階年平均收入。（圖／記者楊絡懸攝）

▲中國永達理保經2019年各職階年平均收入。（圖／記者楊絡懸攝）

永達保經董事長吳文永指出，以台灣永達保經的成功經驗為經緯，深知業務代表選對優質專業平台才能永續發展，MDRT是永達業務菁英血液中的DNA，藉由MDRT導師級的專業交流及經驗傳承，再加上正確的工作態度、好的學習環境，成功只是時間的問題。

挾著MDRT品牌優勢及人才西進，永達保經也宣布2020年中國永達理目標：期繳新契約保費人民幣35億元，13個月保單繼續率96%，主管人力1萬1000人及2100位MDRT，稅後盈餘約人民幣4.5億元，營業據點也將達到55個據點。

展望未來，永達保經表示，站穩台灣、放眼中國，複製在台灣的成功經驗且以誠實為經、負責為緯，將持續招募優秀業務菁英，有效延伸在台灣的成功經驗，藉由共享平台與共創兩岸商機的理念，實現華人跨域經營保險事業的夢想，使永達成為華人地區保險服務首選的第一品牌。

永達理呈現穩定快速發展，目前於中國已設有北京總公司、17家分公司共49個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北等。

【延伸閱讀】

「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

ET快訊
衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回
半夜曬衣服「冰箱滲出暗紅血」　人妻嚇愣...上萬網友剉：超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

民眾超怕「摔壞手機螢幕」噴錢！手機保險2019年投保金額破20億元　年增310％

捐保險費助學子！三商美邦贈致理科大「微型傷害險保障」　累計受惠學生超過1800人

向壽險業者買旅平險爆貴！產險公司整理「投保3大細節」CP值高：加購不便險更完整

公益團行善回饋「7年不間斷」！宏泰人壽擴大關懷社會　60%員工自願加志工

年終獎金拿到手「可補足保障缺口」！專款專戶理財策略曝光：出國旅遊也是人生規劃

昇華科技「保險贏家」獲ISO 27001資訊安全管理驗證　保單健診平台更優化

保險不是有保就必賠！　出國買對旅綜險有3大關鍵

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

李艾薇擊掌拍不到..下秒回神繼續唱　李友廷ft.吳霏、楊碧琪《偽裝》live超好聽

澳洲暴雨釀災...無尾熊變落湯雞　無助靠恩人胸膛「謝謝你救我們」

百歲風流龜「猛生800隻後代」 佔全島40%...牠化解滅絕危機

A-Lin全白套裝現身KKBOX　《忘記擁抱+有一種悲傷》超感人

法拉利姐+吃屎哥中壢開飲料店　高歌「給你吃屎！」引警關注

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障　林右昌：2019年郵輪旅客逼近95萬人

業務主管年薪衝5000萬！永達保經複製台灣經驗　「西進求賢策略」攻下中國保險市場

「百萬圓桌會員數」已達326人！永達保經宣布：今年廣招各行業千里馬一同加入

民眾超怕「摔壞手機螢幕」噴錢！手機保險2019年投保金額破20億元　年增310％

捐保險費助學子！三商美邦贈致理科大「微型傷害險保障」　累計受惠學生超過1800人

向壽險業者買旅平險爆貴！產險公司整理「投保3大細節」CP值高：加購不便險更完整

公益團行善回饋「7年不間斷」！宏泰人壽擴大關懷社會　60%員工自願加志工

年終獎金拿到手「可補足保障缺口」！專款專戶理財策略曝光：出國旅遊也是人生規劃

昇華科技「保險贏家」獲ISO 27001資訊安全管理驗證　保單健診平台更優化

保險不是有保就必賠！　出國買對旅綜險有3大關鍵

Angelababy和黃曉明合體了！　隔6個月「首同框」破婚變傳言

年貨大街賣「錢母」老闆娘：要排3天！網拍喊到7800元…紫南宮回應藏玄機

夢見毛毛蟲爬滿臉！　妻子傳他「當晚睡照」秒解答原因

反對中彰投用肺發電全被塑膠！新增不汰舊...盧秀燕：不能接受

15歲《怪奇物語》11低胸走紅毯！　超濃煙燻妝「長相超齡同劇演員」網：變好老

防堵武漢肺炎襲台　「冠狀病毒之父」賴明詔：有可疑病例就隔離

《紐約時報》表態！首次「同時挺2位參選人」　民主黨初選衝刺

朴敘俊、安孝燮、玉澤演男神回歸！1月韓劇保證讓你「戀愛了～」

《絕地戰警FOR LIFE》全球票房冠軍！「確定推出續集」

衛浴小開特斯拉飆速！12歲女童遭撞「雙膝截斷」慘死　侯友宜回應了

保險熱門新聞

產險公司整理「投保旅平險3大細節」

三商美邦人壽2019年賺54.2億元「創歷史新高」

「手機保險」2019年投保金額破20億元

永達保經複製台灣經驗　「西進策略」攻下中國市場

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

獨／南山人壽保戶怒批亂收費被當冤大頭　同業譏笑南山提供福利

不是有保就賠！出國買對旅綜險有3關鍵

南山產物擬推「Gogoro專屬保單」UBI車險

郵輪保險上市！「3天2夜保費527元」享10大保障

年終獎金拿到手「可補足保障缺口」

昇華科技「保險贏家」獲ISO 27001資訊安全管理驗證

一張表懂車禍調解官要看的單據

三商美邦贈致理科大「微型傷害險保障」

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

永達保經：今年廣招各行業千里馬一同加入

台灣保經業龍頭「永達保險經紀人」成立於2001年，擁有明確的市場策略、優秀人才培育制度、健全組織架構，在競爭激烈的保險市場中，主打長期輕鬆準備的退休理財保險商品，推動以客戶需求為導向的關懷服務。永達保經20日更宣布，今年將廣招各行業的「千里馬」，一同加入永達保經的行列。

「手機保險」2019年投保金額破20億元

「手機保險」2019年投保金額破20億元

聰明配置資產　保值又抗通膨

聰明配置資產　保值又抗通膨

產險公司整理「投保旅平險3大細節」

產險公司整理「投保旅平險3大細節」

年終獎金拿到手「可補足保障缺口」

年終獎金拿到手「可補足保障缺口」

關鍵字：

永達保經永達保險經紀人永達吳文永永達理保經保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

內勤尾牙照驚傳外流　熊貓回應了

「6星座」3月前偏財運旺到爆！

BMW哥、長髮妹台中活春宮　警急追2人

母拿59萬給女兒結婚度蜜月　不到1年「吃掉女婿」挺孕肚上街

愛情照外流…直播女神又忘關鏡頭！忘情模樣全被拍

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

迪化街23顆牛軋糖1100元！市府回應了

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

EXO粉號召SM公司前示威！網看現場圖都笑了

一年走2人！長輩建議送假人…晚輩不信　3個月後又出事

辜莞允列事隔8月還清白「只求鮪魚高抬貴手」

她停車場門口卡關：幹嘛欺負女人？　下秒6車全讓開

歌手突說「對不起」緩緩低頭...死了

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

更多

最夯影音

更多
謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背

謝和弦現身KKBOX唱《謝謝妳愛我》　裸上身跑全場...親吻女觀眾手背
田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

田馥甄接歌「大家都敗在小幸運」XD　女神傻眼：摳連～送分題耶

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

屁孩從觀眾席跳到台上　嗨唱：她gucci的時候眼淚...

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

越南太太合理「使喚先生」做家事　從日常教越語...老公配合度超高！

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

ZICO發起新歌《Any song》舞蹈挑戰！　華莎友情跨刀...范丞丞、炎亞綸都著迷～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面