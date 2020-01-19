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年終獎金拿到手「可補足保障缺口」！專款專戶理財策略曝光：出國旅遊也是人生規劃

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▲鈔票，皮夾，皮包，錢，儲蓄。（圖／pixabay）

▲民眾可以運用手邊的現金，進行年度保單檢視並規劃退休生活。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

春節即將到來，越來越多民眾已經拿到年終獎金或公司紅包福利，甚至是尾牙中獎，對於新進帳的金錢該如何妥善安排，壽險業者提醒，除舊布新也別忘了針對個人及家庭的保障進行年度保單檢視，趁手上有較寬裕的資金，開春為自己及家人添購一份更安心的保障，補足保險保障的不足，提早準備因應人生各階段的需求。

英國保誠人壽建議，民眾可以透過「3大面向」進行年度保單檢視：

一、基本保障是否足夠？

英國保誠人壽表示，因應個人生涯的改變，責任的不同而必須審慎評估保障的需求，例如，單身族走入婚姻，或是小夫妻迎接新生命的到來，家庭經濟的配置與責任也會隨之改變，如果身為家中經濟支柱，充足的保險保障絕對不能省。

若有預算上的考量，則可以考慮以意外險搭配壽險拉高壽險保額，待將來預算較寬裕時，逐步調整比例，以增加壽險的額度。

二、短中期是否有資金需求？

英國保誠人壽建議檢視個人及家庭短、中期內的資金需求，如結婚基金、子女教育基金、旅遊基金等，都可以事先規劃，進而達成目標。此時，選擇可分擔風險又有機會獲得紅利的分紅商品，將可有效率的為即將到來的資金需求做好準備。

▲新台幣，台幣，現金，鈔票，銅板，金錢，錢。（圖／pixabay）

▲拿到年終獎金與額外的現金獎勵，該如何好好運用呢？（圖／pixabay）

三、退休規劃是否已開始準備？

隨著高齡社會的來臨，退休金的準備必須被放在生涯規劃的一部分，而且越早開始越好。英國保誠人壽強調「專款專戶」的概念，建議民眾擁有保險保障之餘，在資產配置上將退休準備列入獨立的帳戶，選擇適切的工具，透過有紀律的理財，儘早為自己的將來作好準備，才能從容迎接樂活的退休人生。

英國保誠人壽提醒民眾，在人生各階段一定要清楚自己的短中長期資金需求，每年定期檢視保險保障與資產配置，確實做好財務分配，才不會落入「挖東牆補西牆」的困境，同時，慎選穩健經營的保險公司商品，才能讓保險和所規劃的資金更有保障。

最後，英國保誠人壽也提醒於春節期間安排出遊的民眾，一定要記得投保旅遊平安險，透過網路投保相當方便，例如英國保誠人壽網路投保也在年前推出「易遊保旅行平安險」，只要在出發前1小時上網投保，即可輕鬆完成，讓旅遊加倍安心。

 
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