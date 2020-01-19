向壽險業者買旅平險爆貴！產險公司整理「投保3大細節」CP值高：加購不便險更完整

▲民眾出門旅遊前，一定要注意自己的旅遊平安險的保障是否足夠。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

近來航空公司罷工事件、機場關閉、颱風暴雪等人為或不可抗力的氣候因素，讓民眾出遊前更願意投保旅遊平安險，不過旅平險保單相關的投保細節，到底該如何留意呢？和泰產險整理了投保旅平險的「3大細節」，提供民眾購買前參考。

1、旅平險來源是什麼？

和泰產險表示，一般民眾投保的旅平險有3個管道，刷卡附贈、旅行業責任保險、個人加保。

▲「旅遊平安險」來源與差異比較。（圖／記者楊絡懸製表）

2、投保產險公司「旅平險+不便險」，保障更周全！

旅平險該找壽險公司、還是產險公司投保呢？和泰產險解釋，法令規定，針對班機延誤、行李遺失等旅遊不便險項目，只能向產險公司購買；而且壽險公司的旅平險保費較高，甚至不含不便險，因此選擇產險公司購買旅平險是「最高CP值」，產險公司也提供套裝旅平險，可以一次保好保滿。

▲如何投保「CP值最高」的旅遊平安險。（圖／記者楊絡懸製表）

3、小資搶優惠機票，刷卡買機票送的旅平險夠嗎？

和泰產險指出，通常刷卡買機票所贈送的旅平險，內容保障只有「搭乘公共運輸工具期間」，也就是搭乘飛機「起飛前」到「降落」這段時間所發生的事故，而且每張信用卡贈送的保障，也會因卡片等級不同而有所差異。

因此，和泰產險提醒民眾，出門旅遊不只是搭飛機而已，從家門出發開始算起，一直到旅遊返家，都應該擁有24小時全面保障，建議要額外投保旅平險，才能讓保障更完整。