春節前關懷弱勢家庭　龍潭暖警寒冬送愛心

▲龍潭派出所同仁集資購買物資送給轄內弱勢家庭。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

寒冬春節將至，有感轄內弱勢家庭又照顧精障親人，甚至擺放數日食物不捨丟棄，足見生活物資缺乏，桃園市龍潭警分局龍潭派出所所長林書興號召所內同仁共同集資，20日前往轄內各弱勢家庭進行關懷訪視，同時並分別送出紅包及白米、餅乾、泡麵、罐頭等日常生活用品物資，希望在這寒冬之中能為需要幫助的人帶來溫暖度過這個寒冬春節。

▲▼弱勢家庭也對警方的寒冬送暖捐贈物資表達十分感謝。（圖／龍潭警分局提供）

其中年近8旬的黃姓老婦因年邁無法工作，無固定經濟來源但仍需獨自撫養一名罹患精神障礙的40歲女兒，生活極為困苦，平時均倚靠左鄰右舍的濟助；另一位68歲的黃姓老婦，目前家中育有2女，皆罹患精神障礙，毫無謀生能力，僅靠資源回收微薄收入維持生計，警方在這次訪視中發現，屋中除了老舊的木板隔間外皆空空蕩蕩的，桌上擺放食物已隔數日，根本無法食用，毫無一般家庭該有的基本布置，警方的慰問及愛心物資在這個寒冷的冬天為她們艱困的生活中注入一絲絲的暖流。

林書興表示，對這些需要關懷的老鄰居在這特殊個案急需關懷濟助的時刻，暖警送愛心從不落人後，對於長期濟助轄內生活困苦，孤苦無依、中低收入戶刻不容緩，希望能拋磚引玉得以讓鄉親們、社會賢達能慷慨解囊，濟助這些困苦家庭。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以