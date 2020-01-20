武漢肺炎「累計3死」持續向外擴散！上海市長應勇：已採取相應防治措施

▲武漢肺炎自華南海鮮市場出現，專家認為應當加強消毒力度，防止疫情蔓延。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

武漢肺炎疫情近期不斷向外擴散，廣東省和北京市也相繼出現首宗「新型冠狀病毒」病例。上海市市長應勇對此表示，「我們目前加強了對可疑病例的甄別和篩選，對一些可疑病例人員、密切接觸的人員，採取了相應的防治措施。」這番話讓當地民眾紛紛讚賞「終於有點放心了！」

據《路透社》報導，應勇受訪時表示，「最近國內有些城市出現了新型冠狀病毒感染肺炎的病例，我們對此高度重視。根據國家有關方面的要求，市委、市政府責成市有關部門採取有力措施，進行針對性的防治；如果發現確診的此類病例，我們將依法依規及時向社會公佈。」

武漢衛生健康委員會20日公告，武漢目前累積病例已經198例，其中3例死亡，25例康復出院，還有170例仍在院觀察、治療；除此之外，累計追蹤密切接觸者達817人，已解除醫學觀察727人，仍在接受醫學觀察90人。先前公告也指，當前疫情還在可掌控的範圍之中，但是新型冠狀病毒的「傳染來源卻仍未找到」。

衛健委專家分析，目前應將加大環境衛生整治力度，繼續加強病毒溯源和變異監測工作，做好應對疫情變化的技術準備；民眾也要注意防寒保暖、室內通風和個人衛生，有發燒、咳嗽等症狀時，應及時就醫治療。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下