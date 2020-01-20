台灣民意基金會／45%反對蔡英文兼任民進黨主席　73％反對介入國會

▲蔡英文將在520後兼任黨主席，但根據最新民調，有45％民眾反對。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會20日「2020大選後台灣政局走向」記者會，根據最新民調結果，是否贊同總統蔡英文520後兼任黨主席，有45%民眾不贊同，僅31％贊同。對此，基金會董事長游盈隆表示，目前蔡英文無論是聲望或信心都居高檔時刻，卻有相對多數的人反對蔡重掌黨務，此現象「寓意深遠」。

根據民調結果顯示，在民進黨認同者中，有44.6%贊成蔡英文兼任民進黨主席，但也有44.2%反對；另外，在中性選民中，19.3%贊成，38.9%反對；而國民黨的認同者中，則有19%贊成，58.4%反對。

此外，在立法院長的部分，目前浮上檯面的是前行政院長游錫堃接掌呼聲最高。不過根據民調顯示，有73%民眾同意「總統不應介入立法院長的選舉」，不同意者僅有約13%。

對此，游盈隆指出，這顯示台灣公民對憲政體制的權力分立與制衡有高度的共識，即使是總統之尊，也不應介入立法院長的選舉；另外，總統若動作過大，公然對立法院正副院長選舉表態，也可能會對總統聲望也會造成傷害。

此民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，經費來源為財團法人台灣民意基金會。調查期間為2020年1月14日至15日，調查對象範圍為全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶為抽樣架構，並以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣；有效樣本1078人，在95%信心水準下抽樣誤差約正負2.98個百分點；並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。