孟晚舟有90％會引渡美國？　是否符合「雙重犯罪」是關鍵

▲華為首席財務長孟晚舟在2019年9月出庭受審。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

孟晚舟引渡美國案在20日進入庭審程序，將在溫哥華的不列顛哥倫比亞省高等法院進行，今年一共會有4次庭審程序，分別在1月至11月間，針對是否符合在美國和加拿大同屬犯罪的「雙重犯罪」引渡標準進行審理。雖然華為曾在2019年11月透過律師向法院提出異議，力保阻止孟晚之被引渡，但在美國的施壓之下，停止的機會仍相當低。

根據《華盛頓郵報》報導，在庭審開始之後，法院會針對孟晚舟的犯罪行為在加拿大是否也是犯罪審理。如果不是孟就會被釋放；如果是犯罪行為，法院將在6月前舉行第2次的庭審，討論引渡的證據以及是否會有政治動機的問題存在。過往美國向加拿大申請的引渡案中，有90％都被通過，外界認為這次孟晚舟的引渡案，也有很大的機會通過。

▲華孟晚舟2019年9月出庭時，腳上戴著電子腳鐐。（圖／路透社）

華為的律師團隊在2019年曾出申請，認為孟晚舟並不符合引渡條件，因為加拿大的引渡條件是在兩地都構成犯罪才成立，但加拿大與美國對於伊朗的制裁條件不同，所以代表著孟晚舟並未違反加拿大法律，當然也不構成犯罪。

因為孟晚舟事件，導致中國和加拿大之間的關係惡化，加拿大的司法部長拉梅蒂（David Lametti）被反對引渡案的支持者拱出，希望可以出面調解，因為他有權力可以停止引渡程序，也曾有這樣的先例發生過。

雖然中國與加拿大因為孟晚舟事件關係仍舊緊張，但因應5G（第5代通訊技術）是代的來臨，加拿大電信巨擘貝爾（BCE Inc.）曾向政府呼籲，希望可以與華為合作，因為在這個5G的建設中，華為的設備是一流的。華為副董事長暨輪值董事長徐直軍在2020年初表示，今年將會是「艱難的一年」，生存下來將是華為的第一優先。

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