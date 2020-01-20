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影視公司爆發倒閉潮！　橫店進駐劇組銳減1/3...導演「撐不下去」改做電商

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▲▼橫店,影視城,古裝劇。（圖／視覺中國）

▲橫店影視城是大陸場景朝代跨度最全、置景拍攝劇組最多、配套服務最為完善的影視外景拍攝基地。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

在「限古令」的影響下，橫店影視城去年只進駐了250餘個劇組，比2018年減少超過三分之一，營收縮水數億元（人民幣，下同）。在這種狀況下，橫店紛紛推出免費開放攝影棚、提供優惠住宿的等方案，以求度過寒冬，而這一系列「自降收入」的操作背後，是一場影視公司倒閉潮。

根據《穀雨數據》報導，儘管影視業進入寒冬，但古裝劇依然是國產電視劇熱門大類，不論是大火的《陳情令》、《慶餘年》還是《延禧攻略》，但大陸廣電總局電視劇電子政務平台的數據顯示，順利通過備案的古裝劇確有明顯減少，2019年5月通過備案審核的古代題材電視劇就只有1部；而2019年前11個月，僅有56部古裝劇成功備案，2018年則有177個。

▼ 古裝劇備案數量減少 。（圖／穀雨數據）

▲▼ 橫店劇組銳減 。（圖／穀雨數據）

橫店影視城作為大陸最大的影視拍攝基地，預計一年少收數億元，為此其日前宣佈，旗下所有攝影棚將向電影以及現當代、科幻題材的影視劇組免費開放，同時，其他題材劇也可享受相應的優惠政策，而旗下的酒店，也將為劇組提供最大的住宿優惠力度。

這一系列自降收入的操作背後，是影視公司的倒閉潮。天眼查數據顯示，去年有多達4346家影視公司和影視工作室註銷，其中影視公司（包括其下游產業公司）有3313家，影視工作室為1033家，而成立2-5年的影視公司和工作室是倒閉主體，分別佔其倒閉總數的77%和90%。

▲▼ 橫店劇組銳減 。（圖／穀雨數據）

▲空蕩蕩的橫店 。（圖／穀雨數據）

這個寒冬下首當其衝的莫過於群演們。橫店群演交流群的群主小兔表示，「2019年劇組對群演的外表要求提高了不少」，現在群演的身高要求比往年提高了大約3到5公分，男士已經要求在178cm以上，女士要求在163cm以上，而身高僅僅是群演的入行門檻，原本已經有一定露臉機會的前景演員，現在又開始被挑剔長相。

小黃在橫店100多個劇組裡摸爬滾打近4年，獲得了比前景演員再高一級的特約演員職稱，他粗略感覺，「現在群演的報名和錄取比例，可能已經接近10比1，前景演員20比1，特約演員30比1。」

這些在底線掙扎的群演，不過是複雜的影視工業壓力層層傳導的末梢，他們直接壓力起源是影視城進駐的劇組數量突然減少了。粗略統計，截至2019年12月7日，橫店影視城當年只進駐了250餘個劇組，比2018年的全年數據「縮水」超過三分之一。

▲▼ 橫店劇組銳減 。（圖／穀雨數據）

其他影視城的境況也大不如前，截至2019年12月8日，被列入「中國十大影視基地」的象山影視城，在2019年全年只見到了約92個劇組，而之前在2018年下半年的5個月裡，就有120家左右的劇組在進駐拍戲。中山影視城市場部業務經理溫志鵬則透露，2015年到2019年只有6個劇組到基地拍戲。

劇組的「消失」直接導致群演的收入銳減，與2018年7、8000元的月收入相比，像小黃這樣的特約演員，2019年每月也僅收4、5000元左右，而普通群演扣去相應的管理費用後，一天也只能拿到90元上下，一個月就算不休息也賺不到3000元。

談及這一整年的變化，小兔感嘆，許多「橫漂」都在2019年離開了橫店，而以往橫漂聚集地的房主們，都開始主動找上門來發布房屋待租的信息了。

對導演小阮來說，2019年業務量下降得很明顯，「2019年我的業務量比往年減少三分之一左右，有的人堅持不下去，就改做微商（微信電商）了。」在她看來，過去影視項目利潤一般在50%左右，現在20%左右都難維持，「一些大公司以前都是上億的項目才會孵化，現在幾千萬的項目也願意去接，否則公司就沒法運營。」正如影視劇是真實世界的折射，人走茶涼的橫店，也正是真實的影視行業的縮影。

▲▼ 橫店劇組銳減 。（圖／穀雨數據）

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