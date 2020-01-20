擴大招募4000名留學生！　海南將加快建設「國際教育創新島」

▲海南大學。（圖／中新社）

記者洪珮瑄／綜合報導

新的一年到來，針對教育方面，海南省將著重開放創新，大力引進大陸國內外優質的教育資源，致力打造「留學海南」品牌。海南省教育廳廳長曹獻坤昨（19）日表示，海南今年將加快建設「國際教育創新島」，並擴大招生規模至4000人，同時提高入校門檻和教學品質。

據中新社報導，海南2020年將加快建設國際教育創新島，推動加快三亞崖州灣科教城、陵水黎安國際教育創新試驗區、海口桂林洋教育園區等教育園區等建設。曹獻坤表示，未將大力引進大陸國內外的優質教育資源，深入推動「一市(縣)兩校一園」及重點園區優質基礎教育資源引進工程。

▲海南今年將加快建設「國際教育創新島」，並擴大招募留學生。（圖／CFP）

據悉，海南今年將安排1.7億（台幣約7.4億元）專項資金，藉此改善中職學校基本教學條件，提升「旺工淡學」酒店業人才培養政策的受益面和成效。曹獻坤透露，「未來將擴大招生規模至4000人，並提高入校門檻和教學質量，加快海南大學世界一流學科和國內一流大學建設，支持海南師範大學、海南醫學院擴大培養基層教育衛生應用型人才。」

除此之外，海南今年持續培養「好校長、好教師」，並向大陸全國招聘400名以上的義務教育特崗教師，引進外國100名以上優秀校長教師，在50所學校試點實施「一校一外教」計劃，讓每所試點學校至少分配到1名外籍英語類教師。

曹獻坤表示，海南將著力打造海南學生「特色印記」，包括加快游泳教育，新建、續建中小學游泳池69個，總數達300個，且至少組織10萬名以上中小學生進行游泳培訓。另外，她也提到，將展開瓊劇、黎苗文化等具有海南地方民族特色的文化進校園活動，建設13所瓊劇特色學校，支持中職學校瓊劇專業招生。

►偷偷分享少女秘密！

