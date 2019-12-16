16歲女留學生神秘死亡…在俄羅斯學習鋼琴！2同學在廁所發現屍體

▲16歲大陸女留學生在俄羅斯離奇死亡。（示意圖／取自免費圖pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

據俄媒報導，一位來自大陸的16歲女留學生12日被發現離奇死亡，死者在位於莫斯科的一家音樂學校宿舍的廁所中被發現。據了解，她是鋼琴班二年級的學生，已被送去進行屍檢，目前依舊死因不明。

據《俄羅斯衛星通訊社網站》報導，女孩的遺體是被2位同學發現。當地警方表示，這名16歲的中國學生是該校鋼琴班二年級的學生，屍體已經被送去屍檢，死亡原因正在調查。

據俄羅斯警方透露，法醫並沒有發現女孩身上有暴力致死的痕跡；廁所也沒有發現可疑物品。目前，警方暫時還不清楚死亡原因，而學校管理部門也沒有對該名學生的死亡發表任何評論。

最近幾年，俄羅斯曾發生多起大陸留學生死亡事件。其中，一名大陸女留學生的屍體2017年11月30日晚在聖彼得堡一處居民樓內被發現。警方透露，該學生的屍體被蒙著頭，全身赤裸，雙手被綁，嘴巴被堵；與她同屋的有一名24 歲女生和一名23 歲男生，也是中國留學生。

當時，據俄羅斯媒體報導，根據調查確認，同屋的23歲男生因與死者發生糾紛用枕頭捂死了她，隨後因未知物質中毒而被送往醫院。據警方透露，該男生可能服用了毒品。

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