違停遭拖吊！ 陸配控「車有新傷」：他說這裡是台灣不是大陸　業者回應了

▲投訴人講到一半不禁哽咽。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市中和一名陸籍配偶因違停黃線被拖吊，她控訴，領車卻發現丈夫轎車後保險桿下緣有被刮傷的痕跡，找上拖吊業者，對方卻說是舊傷，「這邊是台灣不是大陸」，讓她相當難過。對此，被指控的拖吊業者回應，當天都照SOP流程，沒有毀損，相關證據已交由新北市交通局裁定。

「因為我是大陸嫁過來的新娘，然後這邊我不懂…」嫁來台灣3年多的投訴人接受《東森新聞》訪問，講到一半不禁哽咽。她指控，2日晚間6時在中和光華街被拖吊，到拖吊場繳罰款，為了確認車子狀況，用手機的手電筒檢查，發現後保險桿下緣有「白白的」不明刮傷。

▲▼投訴人控訴這些刮痕是「新傷」。（圖／東森新聞）

投訴人指控，業者說這些刮痕是舊傷，「我說不可能是舊傷，因為很明顯的是新傷，顏色都看得出來，如果是舊傷，它就會蒙上灰塵。他就說『這邊是台灣，不是大陸』，態度很不好。」

對此，拖吊業者駁斥，並拿出拖吊前拍的照片佐證，被疑似毀損處都有架上輔助輪，照常理不太可能會刮到。業者強調，現場依照拖吊的SOP，前面上架後，後面架上輔助輪，並不會毀損車輛後保險桿下緣。現在雙方相互控訴，新北市交通局也受理申訴，全案調查中。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼業者出示拖吊前拍的照片佐證，被疑似毀損處都有架上輔助輪。（圖／東森新聞）

▼業者強調，現場依照拖吊的SOP，不會毀損車輛後保險桿下緣。（圖／東森新聞）