新北女騎士撞上肇逃！男躺地遭「第二車輾過」...當場爆頭身亡

記者陳雕文、柯沛辰／新北報導

新北市中和62歲李姓男子31日凌晨3點多在大馬路上行走，不料被鍾姓女騎士撞倒在地，倒在馬路中央。事後，鍾女慌忙將車牽起加速逃逸，不料後方另一名王姓男騎士疑似車速過快，來不及反應，竟又輾過李男頭部，導致李男死亡。

監視器畫面可見，李男凌晨行經景平路268號，走在外側車道與中線車道之間，結果遭一名鍾姓女騎士從後撞上，兩人雙雙倒地。不過，肇事女騎士立刻扶起車輛逃離現場，只留下奄奄一息的李男。

▲鍾姓女騎士撞上李男，隨後加速逃離現場。（圖／記者陳雕文翻攝）

附近住家保全見狀，立刻打電話報案，並在現場放置交通錐警示。不料18歲王姓男騎士行經時，疑似未注意前方路況，竟又輾過李男頭部，導致對方當場慘死，而王男也摔車倒地，除了恥骨骨折，全身也有多處擦傷，緊急送醫救治。

警方連夜調閱監視器後，還原事發經過，已通知涉嫌肇逃的鍾姓女騎士到案說明，後續除依《刑法》過失致死罪嫌移送2名騎士，也將依《道路交通管理條例》第62條規定告發肇逃，處3000到9000元罰鍰，並對致人重傷死亡而逃逸者吊銷駕照，不得再考領。

▲中和景平路31日凌晨3點多發生死亡車禍，李男遭兩車撞擊慘死。（圖／記者游宗樺攝，下同）

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