24小時不打烊！每小時發車　新竹直達桃機「還有usb充電及免費wifi」

▲新竹轉運站直達桃機將從2月6日通車。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹人期待已久「新竹轉運站－桃園國際機場」路線，於1月初獲交通部同意籌備完成，該路線營運廠商為日豪客運股份有限公司，預定於2月6日上午10時發出第一班車，機場客運通車後，24小時都有班次、每小時一班，新竹市民不論是出國洽公、旅遊，多了一個更便利、節省成本的選擇。

▲新竹桃機直達車每小時一班。



新竹人以往若有出國需求，往往必須搭高鐵、臺鐵，多次轉乘才能到達機場，不方便轉乘的身障朋友也只能搭計程車前往、成本相當昂貴，因此，新竹市政府於2016年初即請交通處進行研議規劃，向交通部積極爭取「新竹－桃園國際機場」路線，經過交通部同意開放路線、評選業者及近一年籌備期，終於要在2020年2月6日開始營運。

桃園機場客運路線通車後，具備「24小時不打烊、更省錢、無障礙」等三大特色，不僅24小時每小時都有班次；也可避免轉乘成本，只要150元票價；更引進1輛無障礙大客車，身障朋友可搭乘特定班次前往機場。

該路線預定每日往返各24班次（每小時1班，並提供夜間凌晨班次），對於搭乘紅眼班機的乘客一樣有提供服務，並將配有無障礙大客車1部，對於身障的朋友要出國提供方便的選擇。

「新竹轉運站－桃園國際機場」路線由日豪客運營運，由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈。第二航廈於第七月台候車，第一航廈於第八月台候車。

日豪客運表示，「新竹轉運站－桃園國際機場」路線從新竹轉運站出發至桃園機場，依交通部公路總局核定票價為新臺幣150元整，搭乘的旅客可以直接以電子票證（悠遊卡、一卡通）於車上刷卡或於車上購票，另路線車輛（中巴除外）有提供usb充電及免費wifi，讓出國或回台的旅客能夠方便使用。日豪客運洽詢電話：02-29724082。

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