再添新增17病例！　武漢市「禁售活禽」嚴打野生動物交易

▲武漢市衛生健康委員會19日凌晨公布，新增病例17例，累計62例。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對備受關注的新型冠狀病毒肺炎疫情，湖北武漢市今（19）日作出回應，市衞健委相關負責人表示，將繼續加大農（集）貿市場管控，堅決禁止活禽銷售，嚴厲打擊野生動物交易，另外將繼續加大患者救治力度，全力做好重症患者救治，最大限度降低病死率。

武漢市今日就新型冠狀病毒感染的肺炎綜合防控，回答記者提問。武漢市疾病預防控制中心主任、主任醫師 李剛表示，結合已知患者的臨床表現，密切接觸者醫學觀察報告，以及前期相關流行病學調查結果，目前綜合判斷，對本次的疫情初步印象是新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。

▲圖為武漢華南海鮮市場，大部分病例皆曾到過該處。（圖／翻攝自觀察者網）

對於2019新型冠狀病毒從「華南海鮮批發市場」爆發的狀況，武漢市副市長陳邂馨表示，將強化市場監管，繼續加大對該市場休市後的管控力度，開展衛生學調查，對發現病例集中隔離治療、開展流行病學調查，對密切接觸者進行醫學觀察；對市場及有關區域進行環境衛生處置；24小時管控市場及其周邊出入口；對其廢棄貨物進行無害化處理。

陳邂馨指出，同時將對全市農（集）貿市場和各類經營場所進行整治，堅決禁止活禽銷售，嚴禁非法養殖、加工、經營各類野生動物，嚴厲打擊非法轉運販賣野生動物；對全市農（集）貿市場和各類經營場所進一步加強清潔、消毒、通風管理。

▲武漢光穀步行街日景。（圖／CFP）

武漢作為一個擁有近千萬人口的國際化大城市，如何防範疫情擴散備受全球矚目。對此陳邂馨表示，下一步會繼續做好以下工作，一是繼續加大發熱人員監測，做到患者早發現、早隔離、早治療；二是繼續加大農（集）貿市場管控，堅決禁止活禽銷售，嚴厲打擊野生動物交易。

陳邂馨接著說，三是繼續深化愛國衛生運動，實施城鄉環境整治，有效預防冬春季常見病；四是繼續加大患者救治力度，全力做好重症患者救治，最大限度降低病死率；五是繼續加強密切接觸者管理，切實保障廣大居民和醫務人員身體健康；六是積極開展健康教育，普及疫情防治相關知識。

▼武漢地鐵 。（圖／CFP）